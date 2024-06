SC Berndorf feiert fulminanten Kantersieg gegen USC Kirchschlag

Spielberichte

Der SC Berndorf hat in der 25. Runde der Gebietsliga Süd/Südost (NÖ) einen beeindruckenden 6:0-Sieg gegen den USC Kirchschlag eingefahren. Das Spiel begann ausgeglichen, doch die Berndorfer steigerten sich im Laufe der Partie und ließen ihren Gegnern am Ende keine Chance. Besonders auffällig war Fitim Vorfaj, der mit drei Toren und einer Vorlage maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug. Die Gäste aus Kirchschlag fanden kein Mittel gegen die Angriffswucht der Berndorfer und mussten sich am Ende klar geschlagen geben.

Erste Halbzeit: Berndorf übernimmt zum Kehraus die Kontrolle

Das Spiel begann mit hohem Tempo auf beiden Seiten, doch echte Torchancen blieben zunächst aus. Beide Mannschaften tasteten sich ab und versuchten, das Spiel zu kontrollieren. In der 15. Minute kam es zur ersten nennenswerten Szene, als ein Freistoß für die Berndorfer knapp außerhalb des Strafraums vergeben wurde. Kurz darauf hatte Kirchschlag eine Großchance, die jedoch aufgrund einer Abseitsstellung abgepfiffen wurde.

In der 40. Minute gelang dem SC Berndorf schließlich der Durchbruch. Nach einer schönen Kombination zwischen Fitim Vorfaj und Manuel Lagler traf letzterer zum 1:0 für die Berndorfer. Dieser Treffer markierte den Beginn einer Serie von Toren, die das Spiel komplett in die Richtung des Heimteams lenkte. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Raphael Straka die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen, scheiterte jedoch am Torhüter der Kirchschlager. Somit ging es mit einer knappen 1:0-Führung für den SC Berndorf in die Pause.

Zweite Halbzeit: Berndorf dominiert und trifft im Minutentakt

Die zweite Halbzeit begann genauso dynamisch wie die erste endete. Bereits in der 48. Minute zeigte Fitim Vorfaj seine Klasse, als er nach einem Assist von Markus Wurglitsch den Ball gefühlvoll über den gegnerischen Torhüter lupfte und das 2:0 erzielte. Nur vier Minuten später war Vorfaj erneut zur Stelle, als er einen Freistoß von Tobias Schramböck verwandelte und auf 3:0 erhöhte.

Der SC Berndorf war nun in Spiellaune und ließ den Gästen aus Kirchschlag keine Verschnaufpause. In der 55. Minute konnte Markus Wurglitsch nach einem Freistoß den Nachschuss erfolgreich im Tor unterbringen und erhöhte damit auf 4:0.

Das Spiel wurde weiter von den Berndorfern dominiert, und in der 70. Minute setzte Fitim Vorfaj mit einem spektakulären Volley nach einer Flanke von Markus Wurglitsch das 5:0. Der Torhüter der Kirchschlager hatte bei diesem Treffer keine Chance. Doch damit nicht genug: Nur drei Minuten später erzielte der Youngster Erberk Gürses nach einem wunderschönen Volley das 6:0, was gleichzeitig den Endstand markierte.

Mit diesem überzeugenden Sieg setzt der SC Berndorf ein deutliches Zeichen und belegt Rang sechs in der Tabelle. Die Gäste verweilen vor dem letzten Spieltag auf Platz neun im Tableau.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber

Gebietsliga Süd/Südost: Berndorf : Kirchschlag - 6:0 (1:0)

73 Erberk Gürses 6:0

70 Fitim Vorfaj 5:0

55 Markus Wurglitsch 4:0

52 Fitim Vorfaj 3:0

48 Fitim Vorfaj 2:0

40 Manuel Lagler 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.