Drei Markic-Tore! 1. SV Wr. Neudorf dominiert in Reisenberg

In einem Aufeinandertreffen der letzten Runde der Gebietsliga Süd/Südost zwischen dem SC Reisenberg und dem 1. SV Wr. Neudorf zeigten die Gäste eine überzeugende Leistung und sicherten sich mit einem klaren 4:0-Sieg die Punkte. Marjan Markic war mit einem Dreierpack der überragende Spieler der Partie.

Markic bringt Gäste auf die Siegerstraße

Schon früh in der Partie zeigten die Gäste aus Wiener Neudorf ihre Dominanz. In der 15. Minute hatte Reisenberg eine nennenswerte Aktion: Arif Kilicaslan versuchte es direkt nach einem Eckball, doch der Tormann der Gäste konnte den Ball gerade noch über die Latte lenken.

Die Wiener Neudorfer setzten dann in der 29. Minute den ersten entscheidenden Akzent. Marjan Markic erzielte das 0:1 nach einem präzisen Pass von Laszlo Somlyo. Dieses Tor gab den Gästen zusätzlichen Auftrieb. In der 37. Minute war es erneut Marjan Markic, der die Führung für die Wiener Neudorfer auf 0:2 ausbaute. Erneut war es eine gekonnte Aktion, die die Reisenberger Verteidigung überwinden konnte. Die erste Halbzeit endete somit mit einer deutlichen Führung für die Gäste.

Wr. Neudorf legt zwei Tore nach

In der zweiten Halbzeit versuchte der SC Reisenberg, sich gegen die Überlegenheit der Gäste zu stemmen, doch die Wiener Neudorfer blieben das spielbestimmende Team. Bereits in der 52. Minute schien Markic seinen Dreierpack perfekt zu machen, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits.

In der 62. Minute war es dann doch soweit: Markic erzielte nach einem brillanten Solo von Mike Maklad, der sich gegen vier Reisenberger Akteure durchsetzen konnte und den Ball perfekt in die Mitte spielte, das 0:3. Dieses Tor war ein klares Zeichen für die Überlegenheit der Wiener Neudorfer an diesem Abend.

Ein emotionaler Moment für die Gastgeber ereignete sich in der 70. Minute, als der SC Reisenberg den Abschied von Bernhard Morgenthaler feierte. Nach 32 Jahren im aktiven Fußball und sechs Jahren beim SCR, beendete er seine Karriere. Die Zuschauer und Spieler ehrten ihn für seine Leistungen und seinen Einsatz für den Verein.

Doch das Spiel ging weiter und in der 75. Minute erzielte Jakob Perdjon das 0:4 für die Wiener Neudorfer. Dieser Treffer war die endgültige Entscheidung und der verdiente Abschluss einer überzeugenden Leistung des 1. SV Wr. Neudorf. In der 81. Minute zeigte Gerasim Pavlovic noch eine starke Aktion, doch Reisenbergs Bernhard Reiter konnte den Schuss aus großer Distanz parieren.

Schließlich endete das Spiel mit einem klaren 0:4 für den 1. SV Wr. Neudorf. Die Gäste zeigten eine dominante Vorstellung und sicherten sich verdient den Sieg. Der SC Reisenberg musste sich trotz einiger guter Momente geschlagen geben und verabschiedete sich emotional von einem ihrer langjährigen Spieler.

