ASK Bad Fischau-Brunn fährt in Kirchschlag drei Punkte ein

Details Freitag, 07. Juni 2024 21:59

In der 26. Runde der Gebietsliga Süd/Südost traf der USC Kirchschlag auf den ASK Bad Fischau-Brunn und musste sich nach einem intensiven Spiel mit 1:3 geschlagen geben. Schon in der ersten Halbzeit legten die Gäste den Grundstein für ihren Auswärtssieg und konnten diesen Vorteil bis zum Schlusspfiff verteidigen.

Gäste mit knapper Pausen-Führung

Das Spiel begann mit viel Elan und ersten Chancen auf beiden Seiten. Bereits in der 9. Minute hatte Kirchschlags Csanalosi, eine gute Möglichkeit, traf jedoch nur die Stange. Die Gäste nutzten ihre erste große Chance effektiver. Nach einem Eckball in der 19. Minute kam der Ball erneut in den Strafraum, wo Zelenka, goldrichtig stand und trocken zum 0:1 einschob.

Bad Fischau-Brunn blieb weiterhin gefährlich und erhöhte in der 38. Minute auf 0:2. Nach einem Eckball stand Adrian Cech alleine an der zweiten Stange und konnte den Ball per Kopf im Tor unterbringen. Der Schiedsrichter zeigte zunächst auf Eckball, entschied dann aber auf Tor für Bad Fischau-Brunn. Die Kirchschlager haderten kurz mit dieser Entscheidung, kämpften jedoch weiter und bekamen ihre Chance.

ASK bringt Führung ins Ziel

Nur wenige Minuten später, in der 41. Minute, entschied der Schiedsrichter nach einem Foul an Tim Hofbauer auf Elfmeter für den USC. Janos Szöke trat an und verwandelte sicher zum 1:2. Dieses Tor kurz vor der Halbzeit gab den Gastgebern neuen Mut. Mit einem 1:2-Rückstand ging es in die Pause.

Nach dem Wiederanpfiff blieb das Spiel hart umkämpft. In der 67. Minute hatte Bad Fischau-Brunn erneut eine gute Chance, verfehlte das Tor jedoch knapp. Kirchschlag versuchte, den Ausgleich zu erzwingen, aber die Defensive der Gäste hielt stand.

In der 77. Minute setzte der ASK schließlich den entscheidenden Treffer zum 1:3. Jafari konnte den Ball im Tor der Kirchschlager unterbringen und sorgte damit für die endgültige Entscheidung. Der USC bemühte sich weiterhin, kam aber nicht mehr entscheidend vor das gegnerische Tor.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand der 1:3-Sieg für Bad Fischau-Brunn fest. Die Gäste sicherten sich damit drei Punkte, während der USC Kirchschlag trotz einer kämpferischen Leistung ohne Zählbares blieb.

