SC Hirschwang bezwingt ASK Marienthal mit 3:1 und feiert den Titel

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:17

Im Topspiel der 26. und letzten Runde in der Gebietsliga Süd/Südost setzte sich der SC Hirschwang gegen den ASK Marienthal mit 3:1 durch. Die Partie begann ausgeglichen, doch im Laufe des Spiels zeigten die Hirschwanger ihre Überlegenheit.

Erste Halbzeit: Frühe Führung für Hirschwang und Platzverweis gegen den Gast

Die entscheidende Partie um den Meistertitel wurde um 19:30 Uhr angepfiffen und das Spiel entwickelte sich von Anfang an intensiv. Bereits in der 25. Minute konnte der SC Hirschwang in Führung gehen. Tormann (!) Sebastian Stummer netzte per Elfmeter zum 1:0 ein. Dieses Tor setzte den Grundstein für die Dominanz der Hirschwanger im weiteren Verlauf des Spiels.

In der 36. Minute erlitt der ASK Marienthal einen herben Rückschlag. Aaron Erhart sah die Rote Karte, was die Gäste deutlich schwächte. Mit einem Mann weniger auf dem Platz hatten die Marienthaler Schwierigkeiten, gegen die druckvollen Angriffe der Hirschwanger anzukommen. Trotz einiger Bemühungen gelang es dem Arbeitersportklub Marienthal nicht, noch vor der Halbzeit den Ausgleich zu erzielen. So ging es mit einem 1:0 für den SC Hirschwang in die Pause.

Zweite Halbzeit: SC Hirschwang macht den Sack zu

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste aufgehört hatte: mit einem Tor für den SC Hirschwang. Hasan Duman erhöhte in der 47. Minute auf 2:0. Die Marienthaler, nun noch mehr unter Druck, versuchten, das Spiel wieder in den Griff zu bekommen, konnten aber zunächst keine entscheidenden Akzente setzen.

In der 73. Minute gelang Dino Ribic der Anschlusstreffer für die Gäste, wodurch diese kurzzeitig nochmals Hoffnung schöpften. Kurz darauf, in der 74. Minute, gelang Hasan Duman mit seinem zweiten Tagestreffer jedoch schon das 3:1 und der Zwei-Tore-Vorsprung war wiederhergestellt.

Die Partie endete nach 90 Minuten mit einem 3:1-Sieg für den SC Hirschwang. Der Erfolg in diesem Spiel bestätigte die starke Form der Hirschwanger in dieser Saison und brachte im allerletzten Spiel den Meistertitel in der Gebietsliga Süd/Südost.

Gebietsliga Süd/Südost: Hirschwang : Marienthal - 3:1 (1:0)

74 Hasan Duman 3:1

73 Dino Ribic 2:1

47 Hasan Duman 2:0

25 Sebastian Stummer 1:0

