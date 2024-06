Maria Lanzendorf triumphiert über SC Himberg mit 6:1

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:01

In einem ereignisreichen Spiel in der 26. Runde der Gebietsliga Süd/Südost dominierte Maria Lanzendorf den SC Himberg mit einem beeindruckenden 6:1-Auswärtssieg. Trotz eines frühen Rückstandes konnte sich der Sportclub Maria Lanzendorf schnell fangen und zeigte eine überlegene Leistung über die gesamte Spielzeit hinweg. Besonders hervorzuheben ist Pavol Bures, der mit seinen drei Toren maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Blitzstart von Maria Lanzendorf

Der Anpfiff ertönte und das Spiel begann vielversprechend für die Gäste. Bereits in der 11. Minute konnte Pavol Bures das erste Tor für Maria Lanzendorf erzielen. Dies war nur der Auftakt für eine äußerst erfolgreiche erste Halbzeit des Sportclubs Maria Lanzendorf. Nur zwei Minuten später, in der 13. Minute, baute Stefan Hackl die Führung auf 2:0 aus, was die Abwehr des SC Himberg deutlich unter Druck setzte.

Der Torreigen von Maria Lanzendorf war jedoch noch nicht vorbei. In der 15. Minute schaffte es Pavol Bures erneut, den Ball im Netz unterzubringen und damit das 3:0 zu markieren. Zu diesem Zeitpunkt schien es, als würde die Defensive des SC Himberg auseinanderbrechen. Die Mannschaft von Maria Lanzendorf zeigte sich äußerst effizient und nutzte jede sich bietende Chance. In der 20. Minute war es dann Oliver Kratz, der auf 4:0 erhöhte und die Dominanz der Gäste eindrucksvoll unterstrich.

SC Himberg findet keine Antwort

Der SC Himberg konnte in der 22. Minute durch Patrick Koch zwar ein Lebenszeichen senden und den Rückstand auf 1:4 verkürzen, doch dies war lediglich ein kleiner Trost für die Heimfans. Die Antwort von Maria Lanzendorf ließ nicht lange auf sich warten. In der 38. Minute erzielte erneut Pavol Bures sein drittes Tor des Abends und stellte damit den Halbzeitstand von 5:1 her. Die Himberg hatten sichtlich Schwierigkeiten, dem Druck standzuhalten und fanden kein Mittel gegen die stark aufspielenden Gäste.

Die zweite Halbzeit begann weniger furios, jedoch blieb Maria Lanzendorf die dominierende Mannschaft. Der SC Himberg bemühte sich, doch konnte keinen nennenswerten Druck aufbauen, um das Ergebnis zu korrigieren. In der 81. Minute machte Pavol Bures schließlich alles klar und erzielte mit seinem vierten Tor des Abends den Endstand von 6:1. Dieser Treffer war der Schlusspunkt einer eindrucksvollen Vorstellung des Angreifers und seines Teams.

Die Schlussphase verlief ohne weitere Höhepunkte, und das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem deutlichen 6:1-Sieg für Maria Lanzendorf. Der Sportclub Maria Lanzendorf zeigte eine nahezu perfekte Leistung und sicherte sich somit wichtige drei Punkte in der Gebietsliga Süd/Südost. Für den SC Himberg bleibt dieses Spiel eine herbe Enttäuschung.

Gebietsliga Süd/Südost: Himberg : Maria Lan. - 1:6 (1:5)

81 Pavol Bures 1:6

38 Pavol Bures 1:5

22 Patrick Koch 1:4

20 Oliver Kratz 1:3

15 Pavol Bures 0:3

13 Stefan Hackl 0:2

11 Pavol Bures 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.