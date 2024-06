ASK Eggendorf siegt in packendem Duell gegen SC Berndorf

Spielberichte

Der ASK Eggendorf konnte in einem spannenden Spiel gegen den SC Berndorf einen 4:2-Sieg feiern. Trotz einer frühen Roten Karte und einem kurzfristigen Ausgleich durch die Gäste, gelang es den Eggendorfern, das Spiel mit einer beeindruckenden ersten Halbzeit zu dominieren. SC Berndorf kämpfte tapfer, konnte jedoch letztendlich nicht verhindern, dass die Gastgeber als Sieger vom Platz gingen.

Erster Durchgang an Unterhaltungswert kaum zu überbieten

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 4. Minute brachte Arian Iljazi den ASK Eggendorf in Führung. Die frühe Führung sorgte für Euphorie bei den Eggendorfern und setzte den SC Berndorf unter Druck. Doch die Berndorfer zeigten sich unbeeindruckt und konnten in der 15. Minute durch Fitim Vorfaj ausgleichen. Es schien, als würde das Spiel in eine ausgeglichene Richtung gehen, doch nur zwei Minuten später brachte Daniel Nagy den ASK Eggendorf erneut in Führung.

Das Spiel nahm weiter an Intensität zu, als Ayoub Boutarbouch (ASK Eggendorf) in der 19. Minute nach einer Torchancenverhinderung die Rote Karte sah. Trotz der numerischen Unterlegenheit ließ sich der ASK Eggendorf nicht aus dem Konzept bringen. Bereits in der 23. Minute erhöhte Dilber Aujla auf 3:1. Die Eggendorfer zeigten eine beeindruckende kämpferische Leistung und konnten in der 42. Minute durch Jasmin Fejzic sogar auf 4:1 erhöhen.

Berndorf gelingt kein Comeback

In der zweiten Halbzeit versuchte der SC Berndorf, das Spiel zu drehen. Mit dem Edeltechniker Komel Alizadeh hofften die Berndorfer auf neuen Schwung, doch die Eggendorfer verteidigten geschickt. Das Spiel plätscherte vor sich hin und die Berndorfer hatten kein wirklich probates Mittel gegen das Heim-Team parat.

Erst in der 82. Minute konnte Markus Wurglitsch den SC Berndorf noch einmal heranbringen, als er zum 4:2 traf. Doch diese späte Offensive kam zu spät. Der ASK Eggendorf verteidigte seine Führung geschickt und ließ nichts mehr anbrennen. In der 90. Minute ertönte der Schlusspfiff, und die Eggendorfer konnten einen verdienten 4:2-Sieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber (18753 Bonuspunkte)

Gebietsliga Süd/Südost: Eggendorf : Berndorf - 4:2 (4:1)

82 Markus Wurglitsch 4:2

42 Jasmin Fejzic 4:1

23 Dilber Aujla 3:1

17 Daniel Nagy 2:1

15 Fitim Vorfaj 1:1

4 Arian Iljazi 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.