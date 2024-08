Spannender Auftakt: SC Reisenberg gewinnt knapp gegen SC Himberg

Spielberichte

Details Donnerstag, 15. August 2024 13:23

Ein spannendes Spiel zwischen dem SC Himberg und dem SC Reisenberg endete vor zirka 150 Zuschauern mit einem knappen 0:1-Sieg für die Gäste. In der ersten Runde der Gebietsliga Süd/Südost (NÖ) zeigten beide Mannschaften eine engagierte Leistung, wobei besonders die Abwehrreihen gefordert waren. Ein wunderschönes Tor in der zweiten Halbzeit sicherte den Reisenbergern letztlich die drei Punkte, während der Sportclub Himberg trotz guter Chancen nicht erfolgreich abschließen konnte.

Intensive erste Halbzeit ohne Tore

Von Beginn an war das Spiel zwischen dem SC Himberg und dem SC Reisenberg intensiv. Bereits in der 16. Minute gab es auf beiden Seiten gute Chancen, was die Zuschauer im Stadion in Atem hielt. Die Himberger versuchten, das Spiel an sich zu reißen und setzten die Gäste immer wieder unter Druck. In der 27. Minute hatte Marcel Sachs eine großartige Gelegenheit, das erste Tor für den Sportclub Himberg zu erzielen, doch der Torwart der Reisenberger, Bernhard Reiter, zeigte eine herausragende Parade und verhinderte den Treffer.

Die Himberger ließen sich nicht entmutigen und drängten weiterhin auf das Führungstor. In der 33. Minute waren sie erneut gefährlich vor dem Tor der Gäste, aber die Abwehr des SC Reisenberg zeigte sich sehr robust und konnte die Angriffe immer wieder abwehren. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 39. Minute, sorgte eine strittige Szene für Aufregung. Mathias Svoboda vom SC Himberg wurde im Strafraum von Bernhard Reiter vermeintlich gefoult, doch der Schiedsrichter entschied, nicht auf den Punkt zu zeigen. Damit blieb es zur Halbzeit beim 0:0.

Traumtor und vergebene Chancen in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann genauso intensiv wie die erste. In der 49. Minute gelang den Gästen aus Reisenberg schließlich der Durchbruch. Tobias Kolacek erzielte ein wunderschönes Tor aus 20 Metern Entfernung, das genau ins Kreuzeck einschlug und den Torwart des SC Himberg, Daniel Sabani, chancenlos ließ. Dieser Treffer brachte den SC Reisenberg mit 0:1 in Führung und setzte den Sportclub Himberg unter Zugzwang.

Die Himberger gaben jedoch nicht auf und kämpften weiter um den Ausgleich. In der 73. Minute hatten sie eine unglaubliche Chance, als der Ball von der Latte auf die Stange prallte und Bernhard Reiter den Ball schließlich noch von der Linie kratzen konnte. Diese Szene verdeutlichte die Dramatik des Spiels.

Auch in der Schlussphase des Spiels blieben die Himberger bemüht, das Unentschieden zu erzwingen. Doch die Reisenberger Verteidigung hielt stand und verteidigte jede Aktion der Gastgeber extrem gut. In der 87. Minute schwächten sich die Gäste jedoch selbst, als Antonio Pejic nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Trotz dieser numerischen Unterlegenheit konnte der SC Reisenberg den knappen Vorsprung über die Zeit retten.

Nach insgesamt 94 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab. Der SC Reisenberg konnte sich somit über einen hart erkämpften 0:1-Auswärtssieg freuen, während der SC Himberg trotz guter Leistung und zahlreicher Chancen mit leeren Händen dastand.

Gebietsliga Süd/Südost: Himberg : Reisenberg - 0:1 (0:0)

49 Tobias Kolacek 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.