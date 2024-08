Spannender Auftakt in der Gebietsliga: Bad Fischau-Brunn bezwingt SVg Breitenau/Schwarzau mit 2:0

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 11:19

Zum Auftakt der neuen Saison in der Gebietsliga Süd/Südost (NÖ) setzte sich der Arbeitersportklub Bad Fischau-Brunn, vor zirka 280 Zuschauern, in einer spannenden Partie mit 2:0 gegen die Spielvereinigung Breitenau/Schwarzau durch. Trotz eines torlosen ersten Durchgangs sorgten zwei Treffer in der zweiten Halbzeit für den verdienten Sieg der Gastgeber.

Torlose erste Halbzeit

Mit viel Engagement starteten beide Mannschaften in die Partie. Die ersten 45 Minuten waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und einer defensiv stabilen Leistung beider Teams. Weder Bad Fischau-Brunn noch die Breitenauer konnten sich entscheidend durchsetzen, obwohl es auf beiden Seiten zu einigen vielversprechenden Vorstößen kam. Die Defensiven standen jedoch sicher und ließen nur wenige klare Torchancen zu.

Die Fans in Bad Fischau-Brunn mussten sich also gedulden und hoffen, dass die zweite Halbzeit mehr Offensivaktionen bieten würde. Das torlose Unentschieden zur Halbzeit, spiegelte den ausgeglichenen Spielverlauf wider, und es war klar, dass in den folgenden 45 Minuten mehr kommen musste, um die Partie zu entscheiden.

Bad Fischau-Brunn dreht auf

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste, doch der Arbeitersportklub Bad Fischau-Brunn zeigte sich zunehmend dominanter. In der 53. Minute wurde der Einsatz der Gastgeber endlich belohnt: Daniel Randak brachte Bad Fischau-Brunn mit einem präzisen Schuss in Führung. Die Zuschauer auf den Rängen jubelten, als der Ball im Netz zappelte und das ersehnte 1:0 auf der Anzeigetafel erschien.

Dieser Führungstreffer gab den Gastgebern zusätzlichen Auftrieb. Die Breitenauer versuchten zwar, sofort zu reagieren und den Ausgleich zu erzwingen, aber die Defensive von Bad Fischau-Brunn stand weiterhin sicher. Mit zunehmender Spielzeit wurde es für die Gäste immer schwieriger, sich gegen die gut organisierte Abwehr des Arbeitersportklubs durchzusetzen.

In der 82. Minute fiel schließlich die Entscheidung: Yigit Sari erhöhte für die Hausherren auf 2:0. Nach einer sehenswerten Kombination ließ er dem gegnerischen Torhüter keine Chance und sorgte damit für die Vorentscheidung. Die Fans waren außer sich vor Freude, während die Spieler von Bad Fischau-Brunn ihren Vorsprung verteidigten und das Spiel sicher nach Hause brachten.

Mit dem Schlusspfiff in der 93. Minute war der erste Saisonsieg für Bad Fischau-Brunn perfekt. Ein verdienter Erfolg, der auf einer starken Teamleistung und zwei entscheidenden Toren in der zweiten Halbzeit basierte. Die Breitenauer hingegen müssen ihre Niederlage schnell verarbeiten und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

Gebietsliga Süd/Südost: Bad Fischau-Brunn : Breitenau - 2:0 (0:0)

82 Yigit Sari 2:0

53 Daniel Randak 1:0

