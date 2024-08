Spannendes Duell zwischen ASK Marienthal und SC Leopoldsdorf endet 1:2

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 11:27

Ein packendes Match in der Gebietsliga Süd/Südost (NÖ) fand zwischen dem ASK Marienthal und dem SC Leopoldsdorf statt. Die etwa 80 Zuschauer erlebten ein aufregendes Aufeinandertreffen, das bis zur letzten Minute spannend blieb. Trotz der Führung für den Arbeitersportklub Marienthal gelang es dem Sportclub Leopoldsdorf, das Spiel zu drehen und mit einem 2:1-Sieg nach Hause zu fahren.

Erste Halbzeit: ASK Marienthal geht in Führung

Das Spiel begann mit viel Energie und Einsatzbereitschaft auf beiden Seiten. Beide Teams wollten ihre Stärken sofort auf den Platz bringen und zeigten von Beginn an ein unterhaltsames Spiel. Nach einer kurzen Phase des Abtastens nahmen die Marienthaler das Heft in die Hand und drängten auf die Führung.

In der 36. Minute wurde der Druck der Hausherren endlich belohnt. Dino Ribic erzielte das erste Tor des Spiels und brachte den ASK Marienthal mit 1:0 in Führung. Die Fans der Gastgeber waren begeistert und der Treffer schien die Mannschaft weiter zu beflügeln. Trotz weiterer Bemühungen, die Führung auszubauen, ging es mit diesem Spielstand in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Leopoldsdorf dreht das Spiel

Nach dem Seitenwechsel war klar, dass der SC Leopoldsdorf gewillt war, das Spiel noch zu drehen. Sie starteten mit viel Schwung in die zweite Halbzeit und drängten die Marienthaler zunehmend in die Defensive. Es dauerte jedoch bis zur 61. Minute, bis die Gäste den Ausgleich erzielten – und das auf kuriose Weise. Ein unglückliches Eigentor von Dino Ribic sorgte für das 1:1 und brachte die Leopoldsdorfer zurück ins Spiel.

Dieser Rückschlag schien den ASK Marienthal zu verunsichern, und die Gäste nutzten die Gunst der Stunde, um weiter Druck zu machen. In der 70. Minute war es dann soweit: Kilian Chyla erzielte das umjubelte Führungstor für den SC Leopoldsdorf und drehte das Spiel komplett zugunsten der Gäste. Mit dem 1:2 war die Partie nun endgültig auf den Kopf gestellt.

Die letzten 20 Minuten waren geprägt von verzweifelten Angriffen der Marienthaler, die alles daran setzten, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Abwehr des SC Leopoldsdorf stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu. Mit viel Einsatz und taktischer Disziplin verteidigten die Gäste ihre knappe Führung bis zum Abpfiff.

Am Ende musste sich der ASK Marienthal geschlagen geben, während der SC Leopoldsdorf jubelnd die Heimreise antreten konnte. Es war ein spannendes Spiel, das den Zuschauern viele aufregende Momente bot und mit einem knappen, aber verdienten 2:1-Sieg für die Gäste endete.

Gebietsliga Süd/Südost: Marienthal : Leopoldsdorf - 1:2 (1:0)

70 Kilian Chyla 1:2

61 Eigentor durch Dino Ribic 1:1

36 Dino Ribic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.