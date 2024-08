Spannendes Duell zwischen 1. SV Wiener Neudorf und Maria Lanzendorf endet mit Last-Minute-Sieg

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 15:12

Der 1. SV Wiener Neudorf hat ein spannendes Spiel gegen den Sportclub Maria Lanzendorf, vor etwa 120 Zuschauern, mit 2:1 für sich entschieden. In einem nervenaufreibenden Duell, das bis zur letzten Sekunde alles offenließ, erzielten die Wiener Neudorfer beide Tore in der zweiten Halbzeit und sicherten sich so den Sieg in der 1. Runde der Gebietsliga Süd/Südost (NÖ).

Erste Halbzeit: Torlose 45 Minuten

Von Beginn an war klar, dass beide Teams entschlossen waren, die ersten Punkte der Saison zu sammeln. Trotz intensiver Bemühungen auf beiden Seiten blieb die erste Halbzeit ohne Treffer. Beide Mannschaften schafften es, einige Chancen zu kreieren, doch die Abwehrreihen standen sicher und ließen keine Tore zu. Die Zuschauer erlebten ein taktisch geprägtes Spiel, bei dem beide Teams darauf bedacht waren, keine Fehler zu machen.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel kam mehr Schwung ins Spiel. In der 58. Minute war es schließlich soweit: Yasin Kirimli brachte den Sportclub Maria Lanzendorf mit 1:0 in Führung. Ein gut herausgespielter Angriff führte zu diesem wichtigen Treffer für die Gäste. Doch die Wiener Neudorfer ließen sich davon nicht entmutigen und erhöhten den Druck auf die Abwehr von Maria Lanzendorf.

In der 73. Minute konnte der 1. SV Wr. Neudorf dann endlich jubeln. Luka Jokanovic glich zum 1:1 aus und brachte sein Team zurück ins Spiel. Der Treffer war das Resultat einer konsequenten Offensivleistung der Gastgeber, die nach dem Rückstand deutlich mehr Initiative zeigten.

Die Schlussphase des Spiels wurde von einer dramatischen Wende geprägt. In der 95. Minute gelang Josip Djoja das viel umjubelte 2:1 für die Wiener Neudorfer. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter von Maria Lanzendorf keine Chance und sicherte seinem Team den späten Sieg.

Schließlich ertönte der Schlusspfiff in der 96. Minute und besiegelte den 2:1-Erfolg für den 1. SV Wiener Neudorf. Es war ein intensives Spiel, das den Fans beider Mannschaften sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird. Die Wiener Neudorfer starten somit erfolgreich in die neue Saison der Gebietsliga Süd/Südost (NÖ) und fahren die ersten drei Punkte ein.

Gebietsliga Süd/Südost: Wr. Neudorf : Maria Lan. - 2:1 (0:0)

95 Josip Djoja 2:1

73 Luka Jokanovic 1:1

58 Yasin Kirimli 0:1

