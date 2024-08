USC Kirchschlag ergattert Last-Minute-Punkt gegen Berndorf

Spielberichte

Im Auftaktspiel der Gebietsliga Süd/Südost lieferten sich der USC Kirchschlag und der SC Berndorf ein packendes Duell, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. In einer Partie, die von intensiven Zweikämpfen und zahlreichen Torchancen geprägt war, gelang es beiden Teams, jeweils einmal das Netz zu treffen. Vor allem in der zweiten Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse, als die Gastgeber aus Kirchschlag in den letzten Minuten das Unentschieden retteten.

Mihaly bringt effiziente Gäste in Führung

Die Begegnung startete mit einem Eckball für den Union Sportclub Kirchschlag in der sechsten Minute, was erste Hoffnungen auf eine frühe Führung weckte. Jedoch blieben die Bemühungen vorerst ohne zählbaren Erfolg. In der 29. Minute wurde klar, dass die Kirchschlager das spielbestimmende Team waren, allerdings konnten sie ihre Dominanz nicht in Tore ummünzen. Trotz einiger vielversprechender Chancen, wie einen Schuss, der knapp am Tor vorbei ging, blieben die Gastgeber glücklos.

Berndorf zeigte sich dagegen effektiver. In der 37. Minute nutzte David Mihaly eine der wenigen Chancen für die Gäste und traf zum 0:1, als Mihaly per Abstauber erfolgreich war. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Kirchschlag rettet Unentschieden in letzter Minute

Die zweite Halbzeit begann mit einem unvermindert hohen Tempo. Die Kirchschlager drängten energisch auf den Ausgleich und hatten mehrere Großchancen. In der 61. Minute vergab ein Angreifer eine hervorragende Möglichkeit, schoss den Ball aber über das Tor. Weitere Gelegenheiten folgten in den Minuten 67 und 68, wobei ein Elfmeter nicht verwandelt werden konnte und ein anderer Schuss das Ziel verfehlte.

Die Dramatik nahm weiter zu, als in der 81. Minute eine riesige Chance für den Union Sportclub Kirchschlag auf der Linie geklärt wurde. Nur wenige Minuten später sah Berndorfs Helvaci die rote Karte nach einer Tätlichkeit. Dies gab den Kirchschlagern noch mehr Antrieb, den Ausgleich zu erzielen.

In der 89. Minute folgte ein Freistoß für den USC, der jedoch in der Mauer hängen blieb. Die Gastgeber ließen sich nicht entmutigen und erarbeiteten sich kurz darauf eine weitere Chance, die knapp am Tor vorbeiging. In der letzten regulären Spielminute passierte es dann: Stefan Weidinger erzielte das erlösende Tor zum 1:1.

Nach einer spannenden Nachspielzeit endete das Spiel mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams hatten ihre Momente, aber am Ende war es ein gerechtes Ergebnis, das dem intensiven Spielverlauf gerecht wurde. Die Zuschauer bekamen einen spannenden Auftakt in die Saison der Gebietsliga Süd/Südost geboten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Franz Hubert (2475 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Franz Hubert mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.