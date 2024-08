Torlose Premiere zwischen BSV Enzesfeld/Hirtenberg und SC Fortuna Wiener Neustadt II

Spielberichte

Sonntag, 18. August 2024

Ein spannendes und hart umkämpftes Spiel endet torlos. In der 1. Runde der Gebietsliga Süd/Südost trennen sich der BSV Enzesfeld/Hirtenberg und SC Fortuna Wiener Neustadt II, vor etwa 100 Zuschauern, mit einem 0:0-Unentschieden. Beide Mannschaften hatten zahlreiche Chancen, aber weder die Enzesfelder noch die Neustädter konnten das Runde ins Eckige bringen. Der Spielverlauf bot dennoch viel Spannung und einige Höhepunkte.

Defensive Stabilität prägt die erste Halbzeit

Bereits zu Beginn des Spiels war klar, dass beide Teams entschlossen waren, sich keine Blöße zu geben. Der BSV Enzesfeld/Hirtenberg, konnte sich in den ersten Minuten einige Freistöße erarbeiten, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. In der 11. Minute rutschte Aykut Tekinsoy von SC Fortuna Wiener Neustadt II knapp an einer Freistoßflanke vorbei, was eine der ersten ernsthaften Chancen darstellte.

Die Enzesfelder kamen in der 15. Minute zu ihrer ersten großen Gelegenheit. Kilian Brenner, freigespielt von Nihat Güzel, sprintete alleine auf den gegnerischen Torwart Manuel Kassal zu, setzte den Ball jedoch weit am rechten Pfosten vorbei. Auch in der 30. Minute blieb Kassal sicher, als er einen hohen Schuss von Güzel aus dem kurzen Eck fischte. Nur vier Minuten später scheiterten die Gäste knapp, als Antonio Romic eine Flanke per Kopf an den Pfosten setzte.

Bis zur Pause hatte auch BSV-Keeper Stefan Ostrusska alle Hände voll zu tun. In der 26. Minute konnte er einen starken Schuss von Mirza Jatic aus der Distanz sehenswert über die Latte lenken. Es blieb beim 0:0, und beide Mannschaften gingen unverändert in die zweite Halbzeit.

Chancenreiche, aber torlose zweite Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff machten beide Teams weiter Druck. Bereits in der 48. Minute konnte Birol Aydin eine gefährliche Freistoßflanke in die Box bringen, die jedoch geklärt wurde. Nur wenige Minuten später war es erneut Aydin, dessen Schuss von Ostrusska pariert wurde. Die Enzesfelder kamen in der 61. Minute zu einer Großchance, als Simon Barwitzius alleine auf Kassal zulief, aber zu lange zögerte und der Torhüter den Ball aufnehmen konnte.

Die Gäste hatten ihrerseits in der 75. Minute eine weitere gute Möglichkeit, als Emre Babuscu vom rechten Flügel abzog, aber Ostrusska parierte den Ball zur Ecke. Dominic Karasek setzte nur drei Minuten später einen Schuss knapp über das Tor. Der BSV Enzesfeld/Hirtenberg hatte in der 73. Minute durch Mihajlo Jungic eine gute Kopfballchance, die jedoch über die Latte ging.

In der Schlussphase wurde es nochmals spannend. In der 90. Minute bekam Aykut Tekinsoy eine Freistoßflanke, sein Schuss verfehlte das Tor jedoch deutlich. Nach 93 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und beide Mannschaften mussten sich mit einem torlosen Unentschieden zufriedengeben.

Dieses Spiel zeigte, dass beide Teams in der Lage sind, defensiv gut zu stehen und auch offensiv Akzente zu setzen. Am Ende fehlte jedoch die letzte Konsequenz vor dem Tor, um die Partie zu entscheiden. Für beide Mannschaften gilt es nun, die Chancenverwertung zu verbessern und aus diesem Spiel wichtige Erkenntnisse für die kommenden Partien mitzunehmen.

