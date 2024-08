Torloses Remis in der Steinfeld- Arena

Spielberichte

Die Partie zwischen der Spielvereinigung Breitenau/Schwarzau und dem Sportclub Himberg endete nach 95 Minuten ohne Tore. Trotz intensiver Bemühungen beider Mannschaften und einiger spannender Spielmomente gelang es keinem Team, den Ball ins Netz zu befördern. Somit trennten sich die Teams mit einem 0:0-Unentschieden in der 2. Runde der Gebietsliga Süd/Südost (NÖ).

Eine ausgeglichene erste Hälfte

Das Spiel begann intensiv, wobei beide Mannschaften von Anfang an versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Die Breitenauer sowie die Himberger zeigten sich defensiv stabil und ließen nur wenige Chancen zu. Trotz einiger vielversprechender Spielzüge konnte sich keiner der beiden Vereine entscheidend durchsetzen, um in Führung zu gehen.

Die Breitenauer hatten in der ersten Halbzeit einige Gelegenheiten, sich vor das Tor des SC Himberg zu spielen. Doch sowohl die Abwehrreihe des Sportclub Himberg als auch deren Torhüter zeigten sich unbeeindruckt und klärten die gefährlichen Situationen souverän. Auch Himberg versuchte, durch schnelle Konter zu Möglichkeiten zu kommen, doch die Abwehr der SVg Breitenau stand sicher und verhinderte jegliche Torchancen der Gäste. Die größte Torchance hatte Edin Bjelinac, der jedoch per Lupfer am Keeper der Gastgeber scheiterte.

Chancenreicher, aber torloser zweiter Durchgang

In der zweiten Hälfte erhöhte die SVg Breitenau den Druck und versuchte vermehrt, durch die Flügelspielern Chancen zu kreieren. Die Zuschauer sahen ein umkämpftes Spiel, in dem beide Mannschaften ihre Offensivbemühungen verstärkten. Doch trotz guter Möglichkeiten gelang es weder der SVg Breitenau noch dem SC Himberg, die gut organisierten Abwehrreihen zu überwinden.

Besonders in den letzten Minuten der regulären Spielzeit war die Spannung greifbar. Die Breitenauer drängten auf den Führungstreffer, während der Sportclub Himberg sich auf schnelle Gegenstöße konzentrierte. Mehrere Torschüsse und gefährliche Hereingaben sorgten für Herzschlagmomente, doch die Keeper auf beiden Seiten verhinderten erfolgreich jeglichen Torerfolg.

In der fünfminütigen Nachspielzeit versuchten beide Teams ein letztes Mal, den ersehnten Treffer zu erzielen. Die Himberg kamen zu gefährlichen Standardsituationen, die jedoch von der Abwehr der Breitenauer geklärt wurde. Im Gegenzug versuchte es die SVg Breitenau noch einmal mit einem schnellen Angriff, der jedoch ebenfalls erfolglos blieb. Die Partie wurde hitziger und es kam zu Spielergetümmel.

Schließlich pfiff der Schiedsrichter die Partie nach 95 Minuten ab, und es blieb bei einem 0:0-Unentschieden. Beide Mannschaften konnten sich über einen Punkt freuen, auch wenn sicherlich mehr für sie drin gewesen wäre. Alles in allem ein gerechtes Resultat, mit welchem beide Vereine nach Fehlstarts in der 1. Runde, endlich in der Gebietsliga anschreiben.

