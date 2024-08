Kantersieg des Fortuna Wiener Neustadt II gegen SC Berndorf

Spielberichte

Details Freitag, 23. August 2024 22:39

Ein glanzvoller Auftritt der Fortuna Wiener Neustadt II bescherte ihnen einen deutlichen 4:0-Heimsieg gegen den SC Berndorf. Mit einer beeindruckenden Leistung von Beginn an dominierte die Heimmannschaft das Spiel und setzte die Gäste früh unter Druck. Emre Akpinar und Ratko Buljic waren die herausragenden Akteure des Abends, die zusammen alle Tore für ihre Mannschaft erzielten.

Frühe Führung und vergebene Chancen

Gleich zu Beginn des Spiels gelang der Fortuna Wiener Neustadt II ein perfekter Start. In der 9. Minute nutzte Emre Akpinar einen Fehler in der Hintermannschaft der Berndorfer aus, verlud den Torwart und brachte die Neustädter mit 1:0 in Führung. Dies setzte den SC Berndorf früh unter Druck, der nun gezwungen war, auf den Ausgleich zu drängen.

In der 16. Minute hatten die Berndorfer eine große Chance zum Ausgleich, als ein Angreifer frei vor dem Torwart der Heimmannschaft auftauchte. Doch der Schlussmann der Fortuna Wiener Neustadt II zeigte eine herausragende Parade im 1:1-Duell und verhinderte den Ausgleich.

Die Gastgeber nutzten ihre Chancen besser und erhöhten in der 34. Minute auf 2:0. Eine schöne Kombination endete mit einem Rückpass von Tekinsoy auf Ratko Buljic, der den Ball souverän ins lange Eck schlenzte. Kurz vor der Halbzeitpause vergab Emre Akpinar eine weitere große Chance zur Erhöhung der Führung, als sein Schuss knapp am Tor vorbeiging (43. Minute).

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann wie die erste endete: mit Druck der Neustädter. Bereits in der 46. Minute fiel das nächste Tor. Nach einer wunderschönen Flanke köpfte Ratko Buljic den Ball ins Tor und erhöhte somit auf 3:0 für die Fortuna Wiener Neustadt II. Die Gäste aus Berndorf fanden kein Mittel gegen die dominanten Gastgeber und blieben offensiv weitgehend blass.

Den Schlusspunkt setzte erneut Emre Akpinar in der 80. Minute. Nach einem Abpraller staubte er ab und erzielte seinen zweiten Treffer des Abends, womit der Endstand von 4:0 besiegelt war. Der Sportclub Berndorf konnte dem nichts mehr entgegensetzen und musste sich schließlich geschlagen geben.

Nach einer souveränen Leistung endete das Spiel mit einem verdienten 4:0-Erfolg für die Fortuna Wiener Neustadt II. Dieser klare Sieg in der 2. Runde der Gebietsliga Süd/Südost (NÖ) unterstreicht die Ambitionen der Neustädter, die dieses Jahr um den Meistertitel mitspielen wollen. Die Gäste aus Berndorf hingegen müssen sich nun sammeln und analysieren, was in diesem Spiel schiefgelaufen ist.

Gebietsliga Süd/Südost: Fortuna Wiener Neustadt II : Berndorf - 4:0 (3:0)

80 Emre Akpinar 4:0

46 Ratko Buljic 3:0

34 Ratko Buljic 2:0

9 Emre Akpinar 1:0

