4:0-Auswärtssieg! SV Wiener Neudorf dominiert in Reisenberg

Details Samstag, 24. August 2024 18:02

Im zweiten Spiel der Gebietsliga Süd/Südost trafen der SC Reisenberg und der 1. SV Wiener Neudorf aufeinander. Trotz Heimvorteil konnten die Reisenberger dem Druck der Gäste nicht standhalten und unterlagen klar mit 0:4. Besonders hervorzuheben sind die zwei Treffer von Josip Djoja, der das Spiel maßgeblich prägte. Bereits zur Halbzeit führten die Wiener Neudorfer mit 2:0 und ließen in der zweiten Halbzeit nichts anbrennen.

Perfekter Start der Gäste - Wiener Neudorf nur noch zu zehnt

Die Begegnung begann mit einem schnellen Tempo, und die Gäste aus Wiener Neudorf setzten früh Akzente. In der 13. Minute gelang Josip Djoja ein spektakuläres Traumtor per Fallenrückzieher, das die Neudorfer in Führung brachte. Nur acht Minuten später erhöhte Mateo Tadic auf 2:0 für die Gäste, was die Dominanz der Wiener Neudorfer in der ersten Halbzeit unterstrich.

Der SC Reisenberg hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und kam kaum zu Chancen. Ein erster Versuch von Marvin Jost ging knapp am Tor vorbei. Die Heimelf wirkte ideenlos und kam selten gefährlich vor das Tor der Neudorfer. In der 26. Minute ereignete sich eine kuriose Szene: Matej Brocic vom 1. SV Wiener Neudorf sah innerhalb von 20 Sekunden zunächst die Gelbe und anschließend die Gelb-Rote Karte, was die Gäste in Unterzahl brachte.

Effizienz trotz Unterzahl

Trotz Unterzahl zeigten die Wiener Neudorfer weiterhin ihre Klasse. Der SC Reisenberg konnte den numerischen Vorteil nicht nutzen und blieb weiterhin harmlos. In der zweiten Halbzeit hatten die Gastgeber zwar mehr Ballbesitz, doch sie schafften es nicht, diesen in gefährliche Aktionen umzumünzen.

In der 83. Minute hatte Josip Djoja erneut eine gute Chance, doch der Torhüter der Reisenberger, Bernhard Reiter, verhinderte zunächst das 0:3. Doch nur zwei Minuten später war es wieder Djoja, der Reiter überwinden konnte und den Ball präzise ins rechte Eck schoss, womit er auf 3:0 für die Gäste erhöhte. Damit war das Spiel praktisch entschieden.

Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit setzte der frisch eingewechselte Marko Kvesic den Schlusspunkt der Partie. In der 90. Minute erzielte er das 4:0, was die klare Überlegenheit der Wiener Neudorfer an diesem Tag widerspiegelte. Nur eine Minute später endete das Spiel mit einem verdienten Sieg für die Gäste.

Der SC Reisenberg hatte an diesem Tag keine Antwort auf die effiziente Spielweise des 1. SV Wiener Neudorf. Die Gäste zeigten trotz Unterzahl eine starke Leistung und sicherten sich durch ihre Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor drei wichtige Punkte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Fabian Neuhold (2560 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Fabian Neuhold mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

