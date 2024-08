Liptak-Goldtor: SV Wienerwald erringt knappen Auswärtssieg beim BSV Enzesfeld/H.

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 17:59

In der 2. Runde der Gebietsliga Süd/Südost setzte sich der SV Wienerwald am Samstagabend mit einem knappen 1:0-Erfolg beim BSV Enzesfeld/H. durch. Ein frühes Tor von Samuel Liptak entschied die Partie zugunsten der Gäste, die in Durchgang zwei ihren Trainer und einen Spieler wegen einer Gelb-Roten Karte "verloren". Trotz zahlreicher Chancen und einer engagierten Leistung der Enzesfelder konnten die Hausherren das Spiel nicht mehr drehen.

Frühes Tor für den SV Wienerwald durch Samuel Liptak

Das Spiel begann mit hohem Tempo und bereits in der 8. Minute gelang dem SV Wienerwald der entscheidende Treffer. Nach einem missglückten Klärungsversuch der Heimelf kam Samuel Liptak an den Ball und schoss aus spitzem Winkel unhaltbar ins Netz. Die Heimelf zeigte sich unbeeindruckt und versuchte schnell zu antworten, doch die Gästeabwehr stand sicher.

In der 17. Minute versuchte Nihat Güzel per Freistoß von der rechten Flügelseite sein Glück, doch sein Versuch ging weit über den Querbalken. Auch die Wienerwalder blieben gefährlich: In der 21. Minute zog Samuel Liptak nach einem schnellen Lauf Richtung Tor, doch Keeper Stefan Ostrusska war schnell zur Stelle und klärte die Situation. Der BSV Enzesfeld/H. hatte weiterhin Schwierigkeiten, gefährliche Aktionen zu kreieren, während die Gäste immer wieder Nadelstiche setzten.

Bis zur Halbzeit gab es noch einige Chancen auf beiden Seiten. In der 24. Minute rettete Ostrusska erneut in höchster Not, als Liptak über rechts in den Strafraum geschickt wurde. In der 30. Minute vergab Reginald Nnamezie eine gute Möglichkeit für die Gäste, als sein Versuch von der linken Eckstange ins Toraus sprang. Kurz vor der Pause scheiterte Tomislav Rakita mit einem Distanzschuss am Wienerwalder Keeper Nicolas Weiss.

Hart umkämpfte zweite Halbzeit - viele Emotionen, doch keine weiteren Tore

Die zweite Halbzeit begann personell unverändert. In der 53. Minute vergab Samuel Liptak erneut eine Möglichkeit für die Gäste, als sein Schuss weit über den Querbalken ging.

Das Spiel blieb intensiv und umkämpft. In der 61. Minute zeigte Ostrusska erneut seine Klasse und verhinderte den zweiten Treffer der Gäste, als er einen flachen Schuss von Reginald Nnamezie sensationell abwehrte. Kurz darauf sah Gäste-Trainer Michael Gössinger binnen 60 Sekunden zwei Mal Gelb und musste die Coachingzone verlassen.

Die Enzesfelder kamen in der 75. Minute zu einer guten Kombination von Tomislav Rakita und Nihat Güzel, doch erneut konnte Nicolas Weiss stark parieren.

Die letzten Minuten waren von Hektik geprägt. In der 80. Minute forderten die Gäste einen Elfmeter, als Samuel Liptak nach einer sauberen Grätsche von Alen Dragomirovic zu Boden ging, doch der Schiedsrichter ließ weiterlaufen. In der 83. Minute versuchte es Dragomirovic selbst aus großer Distanz, doch sein Schuss ging weit über das Tor. Wenig später, in der 87. Minute, hatte Marco Fischer die Möglichkeit, per Freistoß den Vorsprung zu erhöhen, doch sein Versuch verfehlte das Tor knapp.

In der Schlussphase sah Peter Ertl von SV Wienerwald nach Kritik die Gelb-Rote Karte. Trotz einer fünfminütigen Nachspielzeit gelang den Enzesfeldern kein Treffer mehr, und das Spiel endete mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg für den SV Wienerwald.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mathias Haderer (316105 Bonuspunkte)

Gebietsliga Süd/Südost: BSV Enzesfeld/H. : Wienerwald - 0:1 (0:1)

8 Samuel Liptak 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mathias Haderer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

