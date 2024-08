SC Reisenberg feiert in Kirchschlag 2:0-Sieg

Spielberichte

In einem packenden Spiel der Gebietsliga Süd/Südost setzte sich der SC Reisenberg beim USC Kirchschlag mit 2:0 durch. Bereits in der ersten Halbzeit gelang es den Gästen, in Führung zu gehen, und sie bauten ihren Vorsprung in der zweiten Halbzeit weiter aus. Trotz einiger guter Chancen konnte der USC Kirchschlag den stark aufspielenden Sportclub Reisenberg nicht überwinden.

Schnackl bringt Gäste in Front

Die Partie begann mit hohem Tempo, und schon in den ersten Minuten zeichnete sich ab, dass beide Mannschaften entschlossen waren, das Spiel zu dominieren. Der SC Reisenberg hatte die erste Chance nach einem Eckball von Alfred Werner, den Tobias Kolacek jedoch über das Tor schoss (8. Minute). Nur zwei Minuten später verpasste Werner selbst eine weitere Gelegenheit, als sein Schuss knapp über das Tor des USC Kirchschlag ging.

Die Kirchschlager antworteten in der 17. Minute mit einer sehenswerten Vorlage von Dusan Dzibrla auf Lukas Pernsteiner, doch Dejan Sukala von den Reisenbergern konnte den Angriff vereiteln. Kurz darauf, in der 22. Minute, hatte Tobias Kolacek die Möglichkeit, Reisenberg in Führung zu bringen, scheiterte jedoch im Eins-gegen-Eins-Duell an Torhüter Bernhard Haspl.

In der 24. Minute ergab sich für den USC Kirchschlag eine vielversprechende Chance nach einem Fehlpass von David Schnackl, doch Dusan Dizbela schoss den Ball knapp am Tor vorbei. Es war jedoch der SC Reisenberg, der in der 37. Minute das erste Tor der Partie erzielte. David Schnackl traf per wunderschönen Distanzschuss zum 0:1 und brachte seine Mannschaft in Führung.

Kolacek macht Sack zu

Mit einem 0:1-Rückstand startete der USC Kirchschlag in die zweite Halbzeit. Trotz intensiver Bemühungen gelang es ihnen jedoch nicht, den stark verteidigenden SC Reisenberg zu überwinden. In der 50. Minute hatte Rene Puchegger eine vielversprechende Chance für die Gastgeber, doch sein Schuss ging knapp über das Tor.

Nur eine Minute später erhöhte Reisenberg auf 0:2. Tobias Kolacek traf nach einer schönen Vorlage von Alfred Werner und baute somit die Führung seiner Mannschaft aus. Der USC Kirchschlag versuchte weiterhin, den Anschlusstreffer zu erzielen, blieb aber erfolglos. In der 61. Minute zog Alfred Werner aus 18 Metern ab, doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei.

Die Defensivarbeit des Sportclub Reisenberg war bemerkenswert, und die Kirchschlager konnten in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Torschuss verzeichnen. Eine der letzten Chancen für die Gastgeber ergab sich in der 82. Minute, als Lukas Pernsteiner einen Freistoß trat, aber unglücklich wegrutschte und der Ball weit über das Tor flog.

In der Schlussphase des Spiels sorgte Bernhard Reiter von den Reisenbergern mit einer Glanzparade für Aufsehen, als er einen Schuss von Stefan Weidinger hervorragend parierte. Nach drei Minuten Nachspielzeit endete das Spiel schließlich mit einem verdienten 0:2-Sieg für den SC Reisenberg.

Der Union Sportclub Kirchschlag konnte aus dieser Begegnung keine Punkte mitnehmen und bleibt somit mit nur einem Punkt aus zwei Spielen hinter den Erwartungen zurück. Der SC Reisenberg hingegen baute seine positive Bilanz weiter aus und sicherte sich weitere drei Punkte in der Tabelle.

