SC Berndorf triumphiert knapp gegen Maria Lanzendorf

In einem mitreißenden Spiel der Gebietsliga Süd/Südost setzte sich der SC Berndorf in der dritten Runde mit 3:2 gegen den SC Maria Lanzendorf durch. Zur Halbzeit stand es 1:1, doch nach einer ereignisreichen zweiten Hälfte konnte der Sportclub Berndorf letztendlich als Sieger vom Platz gehen.

Ausgeglichene erste Hälfte

Das Spiel begann mit einer frühen Chance für die Gäste aus Maria Lanzendorf. Bereits in der dritten Minute musste die Verteidigung der Berndorfer zeigen, dass sie gut organisiert ist, um einen frühen Rückstand zu verhindern. Doch auch der SC Berndorf zeigte sich von Anfang an offensiv. In der zehnten Minute verpassten Paul Reske und Viltor Knettenbreich nur knapp das Tor der Gäste, als ein schneller Konter nur Zentimeter am Ziel vorbeiging.

Die erste wirkliche Belohnung für die Berndorfer kam in der 23. Minute. Nach einer schönen Aktion konnte Stefan Pechhacker den Ball im Netz unterbringen und den SC Berndorf mit 1:0 in Führung bringen. Doch Maria Lanzendorf ließ sich nicht beeindrucken und kam in der 40. Minute zum Ausgleich. Benjamin Spanel erzielte das 1:1, nachdem Yasin Kirimli die Abwehr der Berndorfer ausgetrickst und ihm den Ball vorgelegt hatte. Die erste Halbzeit endete hektisch, ohne dass weitere Tore fielen, obwohl noch einige Chancen auf beiden Seiten bestanden.

Zlatanovski trifft zur Vorentscheidung

Die zweite Halbzeit begann ebenfalls mit hohem Tempo und vielen Chancen. In der 56. Minute bekam der SC Berndorf die Möglichkeit, per Elfmeter in Führung zu gehen. Doch Kapitän Frank Kolesik verschoss und setzte den Ball einen Meter über das Tor. Nur zwei Minuten später erzielte Paul Reske das 2:1 für Berndorf, nachdem er die Situation nach dem verschossenen Elfer am schnellsten genutzt hatte.

Doch der SC Berndorf gab sich damit nicht zufrieden und legte in der 67. Minute nach. Patrick Zlatanovski traf nach einer Vorlage von Stefan Pechhacker zum 3:1. Es schien, als ob der Sportclub Berndorf das Spiel nun endgültig in der Hand hätte. Doch Maria Lanzendorf kämpfte sich zurück. In der 70. Minute konnte Fabio Zimmermann den Anschlusstreffer zum 3:2 erzielen, was die Spannung im Spiel nochmals erhöhte.

Die letzten 20 Minuten waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und weiteren Chancen auf beiden Seiten, aber keine der Mannschaften konnte das Tor erneut finden. Nach zwei Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel, und der SC Berndorf konnte einen knappen, aber verdienten 3:2-Sieg feiern.

Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Stefan Pechhacker, der sowohl als Torschütze als auch als Vorlagengeber glänzte und von vielen als "Man of the Match" gesehen wurde. Die Berndorfer zeigten, dass sie trotz einer schwierigen Vorbereitung und eines neu zusammengestellten Teams in der Lage sind, wichtige Spiele zu gewinnen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber (20483 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.