Spannendes Unentschieden zwischen ASK Marienthal und Enzesfeld/H.

Ein packendes Spiel in der dritten Runde der Gebietsliga Süd/Südost endete mit einem 2:2-Unentschieden zwischen dem ASK Marienthal und dem BSV Enzesfeld/Hirtenberg. Nach einem torlosen Halbzeitstand sorgten die Teams in der zweiten Hälfte für reichlich Spannung und Unterhaltung, als insgesamt vier Tore fielen. Beide Mannschaften kämpften bis zum Schluss, was letztlich zu einem gerechten Punktgewinn für beide Seiten führte.

Torlose erste Halbzeit

Beide Mannschaften tasteten sich zunächst ab, und es gab nur wenige klare Torchancen. In der siebten Minute setzte Nihat Güzel vom BSV das erste Ausrufezeichen, als er von rechts nach innen zog und einen starken Schuss abfeuerte, der jedoch von ASK-Torwart Martin Schlossinger zur Ecke abgewehrt wurde. Kurz darauf versuchte es Milan Milojevic aus der Distanz, sein Schuss ging jedoch knapp über das Tor.

Auf Seiten des ASK Marienthal war Emre Coskuner der erste, der in der 16. Minute gefährlich wurde. Nach einem Lauf über den linken Flügel spielte er den Ball in den Strafraum, aber der gegnerische Torhüter Stefan Ostrusska war zur Stelle. Die größte Chance der ersten Halbzeit hatte Simon Barwitzius vom BSV Enzesfeld in der 34. Minute, als sein Schuss von einem Verteidiger an den Pfosten abgefälscht wurde. Auch der anschließende Nachschuss von Julian Goißer verfehlte das Tor deutlich. Kurz vor der Halbzeitpause vergab Marienthal eine gute Möglichkeit, als eine Freistoßflanke von Andrej Nemec per Kopf geklärt wurde.

Torreicher zweiter Durchgang

Die zweite Halbzeit startete mit einem Paukenschlag für den ASK Marienthal. In der 54. Minute erzielte Dominik Horvath das 1:0, nachdem er nach einem vermeintlichen Handspiel im Strafraum zum Abschluss kam und den Ball hoch ins kurze Eck hämmerte. Doch die Führung hielt nicht lange, denn nur fünf Minuten später gelang dem BSV der Ausgleich. Mihajlo Jungic köpfte einen hohen Ball von der Fünferkante ins linke Eck zum 1:1.

Das Spiel wurde intensiver, und beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne. In der 69. Minute drehte Simon Barwitzius das Spiel zugunsten der Gäste, als er aus kurzer Distanz zum 1:2 einschob, nachdem die Gastgeber den Ball im eigenen Strafraum nicht klären konnten. Der ASK Marienthal antwortete mit wütenden Angriffen und forderte in der 82. Minute einen Elfmeter, als Lukas Kissak im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Der Schiedsrichter ließ jedoch weiterspielen.

Die Gastgeber gaben nicht auf und belohnten sich schließlich in der 88. Minute. Omar El Mokadem nutzte einen Abpraller nach einem Stangenschuss von Dino Ribic und staubte aus kurzer Distanz zum 2:2 ab. In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch, als der ASK Marienthal erneut einen Elfmeter forderte, nachdem Milan Milojevic den Ball an die Hand bekommen hatte. Der Schiedsrichter entschied jedoch, das Spiel weiterlaufen zu lassen.

Nach 94 spannenden Minuten endete die Partie schließlich mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Teams zeigten großen Einsatz und lieferten den Zuschauern ein unterhaltsames Spiel. Die Marienthaler und die Enzesfelder teilen somit die Punkte und blicken auf die kommenden Herausforderungen in der Gebietsliga Süd/Südost.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mathias Haderer (316755 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mathias Haderer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.