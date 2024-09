Heimsieg gegen Berndorf! SC Reisenberg setzt sich in der Tabelle vorne fest

Spielberichte

In der vierten Runde der Gebietsliga Süd/Südost trafen der SC Reisenberg und der SC Berndorf aufeinander. Vor heimischem Publikum konnte Reisenberg einen klaren 2:0-Sieg einfahren und sich in der Tabelle vorne festsetzen. Alfred Werner und Michael Richter sorgten für die entscheidenden Tore und bescherten den Reisenbergern drei wichtige Punkte.

Verdiente Führung der Hausherren

Die Partie begann intensiv und dynamisch. Bereits in den Anfangsminuten zeigten die Reisenberger ihre Entschlossenheit. Tobias Kolacek und Alfred Werner brachten den Berndorfer Torhüter Michael Knezevic schon früh in Bedrängnis. Knezevic konnte jedoch beide Schüsse parieren und seine Mannschaft vor einem frühen Rückstand bewahren.

Nach einer halben Stunde hatte Alfred Werner die nächste Gelegenheit. Sein Schuss ging knapp über das Tor und verfehlte somit die Führung. Doch die Reisenberger ließen nicht locker und setzten die Gäste weiterhin unter Druck.

In der 33. Minute belohnten sich die Hausherren für die anhaltenden Bemühungen. Dejan Sukala legte per Kopf den Ball perfekt für Alfred Werner ab, der den Ball per Dropkick im Tor versenkte und den verdienten Führungstreffer erzielte. Damit gingen die Gastgeber mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

Entscheidung in Minute 85

Auch in der zweiten Halbzeit blieb der SC Reisenberg die dominierende Mannschaft. In der 58. Minute setzte Armin Eckl mit einer schönen Vorlage Tobias Kolacek in Szene, der den Ball jedoch über das Tor schoss. Die Reisenberger blieben weiterhin offensiv und zeigten sich als die aktivere Mannschaft.

Die Berndorfer versuchten ihrerseits, den Ausgleich zu erzielen. Stefan Mirinkovic zog in der 75. Minute aus großer Distanz ab, verfehlte jedoch das Ziel. Kurz darauf setzte Armin Eckl zu einem weiteren Versuch an, der ebenfalls nicht belohnt wurde.

In der 80. Minute bot sich Mert Kol eine hervorragende Gelegenheit, als er abzog und der Ball nur knapp am Tor vorbei ging. Doch die Reisenberger blieben dran und suchten die Entscheidung. Diese fiel schließlich in der 85. Minute: Michael Richter traf nach einer schönen Vorlage von Mert Kol zum 2:0 und besiegelte somit den Sieg für den SC Reisenberg.

Der Schlusspfiff ertönte nach 95 Minuten und der Sportclub Reisenberg konnte einen verdienten 2:0-Sieg feiern. Die Reisenberger zeigten eine starke Leistung und festigten ihre Position im Spitzenfeld der Tabelle.

