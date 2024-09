ASK Eggendorf fertigt Himberg ab

Spielberichte

Im Aufeinandertreffen der vierten Runde der Gebietsliga Süd/Südost setzte sich der ASK Eggendorf souverän mit 4:0 gegen den SC Himberg durch. Nachdem die erste Halbzeit torlos endete, dominierten die Eggendorfer die zweite Spielhälfte und sicherten sich durch Tore von Fitim Vorfaj und Christian Stanic den überzeugenden Heimsieg.

Ausgeglichene Partie

Das Spiel begann lebhaft, wobei beide Mannschaften zunächst darauf bedacht waren, defensiv stabil zu stehen und auf Konterchancen zu lauern. Die erste nennenswerte Chance gehörte dem ASK, als Christian Stanic in der 17. Minute die Himberger Defensive herausforderte, sein Versuch jedoch von einem Verteidiger auf der Linie geklärt wurde.

Der SC Himberg zeigte sich ebenfalls ambitioniert und hatte durch Mathias Svoboda in der 22. Minute eine vielversprechende Möglichkeit, als er aus rund 30 Metern abzog, der Ball jedoch knapp am Tor vorbeiging. Die Eggendorfer versuchten zunehmend, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen, hatten jedoch Schwierigkeiten, sich gegen die gut organisierte Defensive der Himberger durchzusetzen.

In der 45. Minute zeichnete sich ab, dass die Gäste näher am Führungstreffer waren. Doch trotz flottem und fairem Spiel endete die erste Halbzeit ohne Tore, sodass beide Teams mit einem 0:0 in die Pause gingen.

Eggendorfer Offensive blüht auf

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Spielgeschehen deutlich zugunsten des ASK Eggendorf. Die Mannschaft von Albin Kajtezovic legte einen Gang zu und erzielte in der 55. Minute das lang ersehnte Führungstor. Eine tadellose Vorarbeit durch Komel Alizadeh ermöglichte es Fitim Vorfaj, die Eggendorfer mit einem präzisen Abschluss in Führung zu bringen.

In der 69. Minute erhöhten die Eggendorfer auf 2:0. Ein kurioses Tor, das eher einem Eigentor glich, resultierte aus einem Missverständnis in der Himberger Abwehr, bei dem sowohl ein Verteidiger als auch der Torhüter der Gäste beteiligt waren. Der Ball überquerte letztlich die Linie, zur Freude der Heimfans.

Die Himberger schafften es nicht, auf die Gegentreffer zu reagieren, und der ASK Eggendorf nutzte dies gnadenlos aus. In der 80. Minute erzielte Christian Stanic das 3:0, als er nach einem schnellen Konter von rechts durchbrach und den Ball flach ins Netz schob.

Den Schlusspunkt setzte erneut Fitim Vorfaj, der in der 86. Minute nach einer brillanten Vorarbeit von Arlind Krasniqi das 4:0 markierte. Krasniqi durchbrach die linke Flanke und bediente Vorfaj, der sich gegen drei Verteidiger durchsetzte und den Ball flach am Torhüter vorbeischob.

Der SC Himberg zeigte in der zweiten Halbzeit wenig von den besseren Spielanteilen, die sie noch in der ersten Halbzeit hatten. Die Partie endete nach 91 Minuten mit einem verdienten 4:0-Sieg für den ASK Eggendorf. Dieser klare Sieg unterstreicht die aufsteigende Formkurve des ASK Eggendorf, der nach einer durchwachsenen Vorbereitung nun in der Meisterschaft langsam ins Rollen kommt.

