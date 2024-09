Fortuna Wiener Neustadt II setzt sich gegen Maria Lanzendorf durch

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 17:53

In einem spannenden Duell der Gebietsliga Süd/Südost setzte sich Fortuna Wiener Neustadt II mit einem verdienten 3:1 gegen den Sportclub Maria Lanzendorf durch. Bereits in der ersten Halbzeit zeigte die Heimelf ihre Dominanz und ging mit einer komfortablen Führung in die Pause. Trotz eines starken Aufbäumens der Gäste in der zweiten Halbzeit konnten die Neustädter ihren Vorsprung über die Zeit retten und damit wichtige Punkte einfahren.

Frühe Dominanz der Hausherren

Das Spiel begann unter strahlendem Sonnenschein und Temperaturen von 31 Grad in Wr. Neustadt. Beide Teams traten in ihren traditionellen Farben an, die Gastgeber in dunkelblau und die Gäste in rot-schwarz. Bereits in den ersten Minuten zeigte die Fortuna ihre Ambitionen, den Ball in den eigenen Reihen zu halten und Druck auf die Defensive der Maria Lanzendorfer auszuüben.

Die ersten nennenswerten Chancen ließen nicht lange auf sich warten. Nach einem Eckball in der sechsten Minute konnten die Gastgeber jedoch noch keinen zählbaren Erfolg verbuchen. Die Gäste waren in der Anfangsphase hauptsächlich mit Verteidigungsarbeit beschäftigt und verzeichneten in der neunten Minute ihren ersten Schuss auf das Tor der Hausherren, der jedoch knapp verzog.

Der erste Durchbruch gelang den Neustädtern in der 23. Minute: Daniel Dzajic bekam den Ball an der Strafraumgrenze, zog ab und traf flach ins rechte Eck zur 1:0 Führung. Nur vier Minuten später war es erneut Dzajic, der einen weiteren Treffer für die Fortuna erzielte und den Vorsprung auf 2:0 ausbaute. Der Doppelschlag war Ausdruck der überlegenen Spielanteile der Neustädter in dieser Phase.

In der 40. Minute mussten die Gäste einen Rückschlag hinnehmen, als Yasin Kirimli nach einem Freistoß von der Strafraumgrenze länger verarztet werden musste und schließlich hinausgetragen wurde. Die erste Halbzeit endete mit einer fünfminütigen Nachspielzeit, in der keine weiteren Tore fielen.

Dzajic schnürt Dreierpack

Nach dem Wiederanpfiff kamen beide Teams unverändert aus der Kabine. In der 52. Minute baute Fortuna Wiener Neustadt II ihren Vorsprung weiter aus: Erneut war es Daniel Dzajic, der mit seinem dritten Treffer des Tages zum 3:0 einschoss. Der Jubel bei den Heimfans war groß, und die Partie schien bereits entschieden.

Doch der Sportclub Maria Lanzendorf steckte nicht auf und kämpfte weiter. In der 58. Minute gelang Patrick Koch nach einem Gestochere in der Box der verdiente Anschlusstreffer zum 3:1. Dieser Treffer gab den Gästen neuen Auftrieb, und sie präsentierten sich in der Folge deutlich stärker und gefährlicher.

Trotz einiger guter Chancen in der letzten Viertelstunde gelang es den Gästen jedoch nicht, weitere Tore zu erzielen. Die Neustädter verteidigten ihren Vorsprung geschickt und ließen nichts mehr anbrennen. Schließlich endete das Spiel mit einem verdienten 3:1-Erfolg für Fortuna Wiener Neustadt II.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber (21033 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.