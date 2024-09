BSV Enzesfeld/H. triumphiert über Bad Fischau-Brunn

Spielberichte

Der BSV Enzesfeld/H. konnte sich in einem spannenden Duell der Gebietsliga Süd/Südost gegen den ASK Bad Fischau-Brunn durchsetzen und einen 3:1-Sieg einfahren. Trotz der Hitze und einer umkämpften ersten Halbzeit konnten sich die Gastgeber letztlich verdient durchsetzen. Die Tore von Nihat Güzel und Kilian Brenner machten den Unterschied in dieser Partie aus.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie begann bei sonnigen 30 Grad auf der Sportanlage in Hirtenberg. Beide Mannschaften starteten engagiert, doch zunächst blieb die Partie ausgeglichen. In der 17. Minute hatte Simon Barwitzius die erste gute Chance für den BSV, doch der Keeper von Bad Fischau-Brunn, Daniel Judt, konnte den Ball abwehren.

Nur zwei Minuten später war es dann soweit: Nihat Güzel erzielte das 1:0 für die Enzesfelder. Nach einem Fehler von Keeper Judt, der beim Herauslaufen den Ball verfehlte, schob Güzel eiskalt ein. Die Gäste brauchten einige Zeit, um sich von diesem Schock zu erholen. Der ASK hatte Mühe, gefährliche Aktionen zu kreieren, während die Gastgeber weiterhin Druck machten.

Erst kurz vor der Halbzeit gelang den Gästen der Ausgleich. Leonard Iacob traf nach einer Freistoßflanke zum 1:1. Er stand goldrichtig an der zweiten Stange und verwandelte flach ins lange Eck. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Enzesfeld dominiert zweite Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Halbzeit blieb es zunächst ruhig, beide Teams kamen personell unverändert aus der Kabine. In der 57. Minute setzte Leonard Iacob einen Freistoß für Bad Fischau-Brunn gefährlich aufs Tor, doch Stefan Ostrusska im Kasten des BSV parierte souverän.

In der 64. Minute konnte Enzesfeld dann erneut in Führung gehen. Nach einer Ecke von rechts gelang es den Gästen nicht, den Ball zu klären, und Nihat Güzel schoss aus rechter Position flach ins kurze Eck zum 2:1. Die Gastgeber waren nun die klar dominierende Mannschaft und setzten die Gäste weiter unter Druck.

In der 81. Minute hatten die Enzesfelder eine weitere große Chance, als Nihat Güzel nach einem Fehlpass der gegnerischen Defensive den Ball an den rechten Pfosten setzte. Der BSV Enzesfeld drängte auf die Entscheidung, doch zunächst wollte das dritte Tor nicht fallen.

Erst in der Nachspielzeit machte Kilian Brenner alles klar. In der 90. Minute sprintete auf das Tor und lupfte den Ball über den gegnerischen Keeper hinweg zum 3:1-Endstand. Mit diesem Tor sicherte er den Enzesfeldern den verdienten Sieg. Nach 92 Minuten war die Partie dann vorbei, und der BSV Enzesfeld konnte drei wichtige Punkte einfahren.

Gebietsliga Süd/Südost: BSV Enzesfeld/H. : Bad Fischau-Brunn - 3:1 (1:1)

92 Kilian Brenner 3:1

63 Nihat Güzel 2:1

46 Leonard Iacob 1:1

20 Nihat Güzel 1:0

