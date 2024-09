Tolle Aufholjagd! SC Leopoldsdorf ergattert in Minute 96 Punkt gegen Berndorf

Spielberichte

In einem packenden Spiel der Gebietsliga Süd/Südost trafen der SC Leopoldsdorf und der SC Berndorf aufeinander. Die Gäste gingen in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung, doch die Gastgeber kämpften sich in der zweiten Hälfte zurück und erzielten in Minute 96 den Ausgleich. Das Spiel endete mit einem letztendlich gerechten 2:2-Unentschieden, das den Zuschauern in Leopoldsdorf bei Wien eine emotionale Achterbahnfahrt bot.

Berndorf dominiert

Mit dem Anstoß der Gäste begann die Partie pünktlich, und schon früh setzten die Berndorfer auf überfallsartiges Pressing. Diese Strategie zwang den SC Leopoldsdorf immer wieder zu Abspielfehlern, was den Spielfluss der Gastgeber erheblich störte. Bereits in der 7. Minute ergab sich eine erste Großchance für die Gäste, als ein langer Pass Stefan Pechhacker erreichte, der jedoch im Eins-gegen-Eins-Duell mit Leopoldsdorfs Torwart Alexander Egger scheiterte.

Die Berndorfer ließen nicht locker und wurden in der 22. Minute für ihren Einsatz belohnt. Martin Drobena brachte die Gäste mit einem Abstauber an der zweiten Stange in Führung. Die Gastgeber versuchten zu reagieren, kamen aber kaum zu nennenswerten Chancen. In der 35. Minute wurde ein Foul im Strafraum der Leopoldsdorfer mit einem Elfmeter für die Gäste bestraft, den David Mihaly sicher verwandelte und damit auf 2:0 für Berndorf erhöhte.

Die Leopoldsdorfer kämpften weiter, hatten jedoch Pech bei ihren Abschlüssen. Lukas Laha probierte es beispielsweise in der 44. Minute mit einem Schuss aus 30 Metern, der knapp am rechten Kreuzeck vorbeiging. Mit einer verdienten 2:0-Führung für Berndorf ging es in die Halbzeitpause.

Leopoldsdorf zeigt Moral

In der zweiten Halbzeit trat der SC Leopoldsdorf deutlich stärker auf und setzte die Berndorfer früh unter Druck. Bereits in der 53. Minute versuchte es Lukas Laha erneut, diesmal mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze, doch Berndorfs Torwart Michael Knezevic war zur Stelle und hielt den Ball sicher.

Der Einsatz der Gastgeber zahlte sich schließlich in der 59. Minute aus. Stefan Hackl verkürzte auf 1:2 und brachte die Leopoldsdorfer zurück ins Spiel. Dies schien die Mannschaft weiter zu beflügeln, und sie drängten auf den Ausgleich. Nach einer Hereingabe von rechts in der 81. Minute kam der Ball zu Lukas Schwarz, dessen Schuss jedoch von Knezevic zur Ecke geklärt wurde.

Die Schlussphase wurde dramatisch. In der 91. Minute ergaben sich gleich zwei hochkarätige Chancen für die Leopoldsdorfer, doch erneut war es Knezevic, der beide Male rettete. Schließlich war es Maximilian Enenkel, der in der 96. Minute nach einer Ablage von Alexander Wirzel mit einem Flachschuss aus 12 Metern den viel umjubelten Ausgleichstreffer erzielte. Die Partie endete nach acht Minuten Nachspielzeit mit einem gerechten 2:2-Unentschieden.

Dieses packende Spiel bot den Zuschauern alles, was das Fußballherz begehrt, und zeigte die beeindruckende Moral des SC Leopoldsdorf, der einen Zwei-Tore-Rückstand aufholen konnte.

Aufstellungen:

Leopoldsdorf/Wien:

Alexander Egger - Martin Buczolits (HZ. Matthias Fuger), Alexander Schneider, Daniel Staudinger, Klaus Münzberger - Florian Hoffmann (56. Julian Schekulin), Kilian Chyla (85. Maximilian Enenkel), Marcel Hribernik (K), Lukas Laha (56. Julian Hentschl), Alexander Manuel Wirzel - Stefan Hackl (80. Lukas Schwarz)

Ersatzspieler: Kevin Gebhart, Maximilian Enenkel, Matthias Fuger, Julian Hentschl, Julian Schekulin, Lukas Schwarz

Trainer: Thomas Flassak

Berndorf:

Michael Knezevic, Stefan Marinkovic, Nico Kronfellner, Paul Reske, Frank Kolesik (K), David Mihaly (78. Viktor Knettenbrech), Stefan Pechhacker, Patrick Zlatanovski (84. Dardan Brahimi), Nikola Bjelovuk, Martin Drobena, Kevin Maklad (92. Stefan Schiessl)

Ersatzspieler: Armin Sejkic, Stefan Schiessl, Matej Momcilovic, Viktor Knettenbrech, Filip Duric, Dardan Brahimi

Trainer: Robert Prokes

Gelbe Karten:

Alexander Manuel Wirzel (60. Foul), Marcel Hribernik (87. Kritik) bzw. Martin Drobena (64. Foul).

Schiedsrichter: Jürgen Mosch, Johann Strasser (1. Assistent) und Mario Jozic.

Leopoldsdorf bei Wien, 125 Zuseher

