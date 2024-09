ASK Eggendorf siegt in packendem Duell gegen Kirchschlag mit 3:2

Spielberichte

In einem aufregenden Match in der 6. Runde der Gebietsliga Süd/Südost setzte sich der ASK Eggendorf knapp mit 3:2 gegen den USC Kirchschlag durch. Die Gastgeber zeigten von Beginn an eine starke Leistung, konnten sich aber erst in der letzten Minute der regulären Spielzeit endgültig durchsetzen.

Eggendorf mit früher 2:0-Führung

Schon früh in der Partie konnte der Arbeitersportklub Eggendorf ein Zeichen setzen. Bereits in der 3. Minute gelang es Krasniqi, das erste Tor für die Eggendorfer zu erzielen und die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung zu bringen. Die frühe Führung gab den Gastgebern sichtlich Auftrieb und sie dominierten die Anfangsphase des Spiels. Weitere Chancen folgten, wie in der 7. Minute, als ein weiterer Versuch jedoch über das Tor ging.

Der Druck der Eggendorfer zahlte sich erneut aus. In der 19. Minute konnte Stanic die Führung auf 2:0 ausbauen. Die Eggendorfer schienen zu diesem Zeitpunkt das Spiel fest im Griff zu haben, auch wenn eine riesige Chance von Alizadeh ungenutzt blieb. Kirchschlag ließ sich jedoch nicht entmutigen und kam durch Toth zu einer ersten Chance, die allerdings über das Tor ging.

Kirchschlag schlägt zurück

Die Gäste kamen Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel und erarbeiteten sich Chancen. In der 35. Minute wurde ihnen ein Elfmeter zugesprochen, den Weidinger souverän verwandelte und somit auf 2:1 verkürzte. Die Partie wurde nun offener, doch bis zur Halbzeit blieb es bei der knappen Führung für die Eggendorfer.

Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit zeigten sich beide Mannschaften kämpferisch. Kirchschlag gelang in der 54. Minute der Ausgleich. Erneut war es Weidinger, der nach einer starken Aktion über die linke Seite den Ball per Kopf zum 2:2 im Netz versenkte. Nun war das Spiel wieder völlig offen, und beide Teams hatten Chancen auf den Führungstreffer.

Die Spannung war förmlich greifbar, und beide Mannschaften drängten auf den Sieg. In der 61. Minute folgte ein ständiges Hin und Her, mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die Eggendorfer hatten in der 68. Minute eine weitere Riesenchance, doch erneut ging der Ball über das Tor. Auch Kirchschlag verzeichnete in der 77. Minute eine Möglichkeit, als Pernsteiner knapp über das Tor schoss.

Dezimierte Hausherren mit Lucky Punch in Minute 87

Die letzten Minuten der Partie waren geprägt von großer Dramatik. In der 79. Minute sah Krasniqi von den Eggendorfern die Gelb-Rote Karte, was die Gastgeber in Unterzahl brachte. Doch der ASK zeigte großen Kampfgeist und blieb offensiv. In der 87. Minute war es schließlich Stanic, der mit einem schönen Schuss von der Strafraumgrenze das 3:2 erzielte. Der Treffer war unhaltbar für den Torwart und brachte die Eggendorfer wieder in Führung.

Kirchschlag versuchte in den letzten Minuten verzweifelt, den erneuten Ausgleich zu erzielen. In der 90. Minute hatte Hofbauer noch eine Chance, doch sein Schuss ging über das Tor. Eggendorf nutzte die letzten Minuten, um Zeit von der Uhr zu nehmen, und verteidigte die Führung bis zum Schlusspfiff in der 95. Minute.

Am Ende jubelte der ASK Eggendorf über einen hart erkämpften 3:2-Sieg, der ihm wichtige Punkte in der Tabelle einbrachte. Für die Zuschauer war es ein spannendes und mitreißendes Spiel, das bis zur letzten Minute packend blieb.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Franz Hubert (2575 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Franz Hubert mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.