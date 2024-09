1. SV Wiener Neudorf siegt knapp in Enzesfeld/H.

Spielberichte

In einem hart umkämpften Spiel der 6. Runde der Gebietsliga Süd/Südost setzte sich der 1. SV Wiener Neudorf knapp mit 1:0 beim BSV Enzesfeld/H. durch. Die Entscheidung fiel durch einen Treffer von Pascal Fischer kurz vor der Halbzeit. Trotz einer Vielzahl von Chancen auf beiden Seiten gelang es den Enzesfeldern nicht, den Ausgleich zu erzielen. Zudem spielten die Gäste ab der 45. Minute in Unterzahl, nachdem Josip Djoja die Rote Karte gesehen hatte.

Spannende erste Halbzeit - Djoja sieht Rot

Die Partie startete mit etwas Verspätung, nachdem ein Loch im Tornetz entdeckt wurde. Der BSV Enzesfeld zeigte von Beginn an Ambitionen, das Spiel zu dominieren. In der 13. Minute hatten die Enzesfelder ihre erste große Chance: Nihat Güzel zog nach einem kurz abgespielten Freistoß aus der Distanz ab, aber sein Versuch ging knapp über die Latte. Die Wiener Neudorfer antworteten schnell und kamen in der 19. Minute durch Pascal Fischer zu ihrer ersten guten Möglichkeit, doch Verteidiger Milan Milojevic klärte die Situation geschickt.

Die erste Hälfte war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen Torchancen auf beiden Seiten. In der 24. Minute versuchte Mateo Tadic sein Glück aus der zweiten Reihe, doch sein Schuss drehte sich gefährlich am rechten Kreuzeck vorbei. Kurz vor der Pause gelang Pascal Fischer schließlich der entscheidende Treffer. Er setzte sich auf der linken Seite durch und schob den Ball flach ins kurze Eck zum 1:0 für den 1. SV Wiener Neudorf.

Nur eine Minute später musste Josip Djoja nach einem brutalen Foulspiel gegen Alen Dragomirovic mit Rot vom Platz. Die Enzesfelder nutzten die sich bietende Überzahl jedoch nicht sofort aus und so ging es mit einem knappen Rückstand in die Halbzeitpause.

Chancenreiche zweite Hälfte

Auch in der zweiten Hälfte blieb das Spiel spannend. Die Wiener Neudorfer verteidigten ihre Führung mit großer Leidenschaft, während die Enzesfelder auf den Ausgleich drängten. Schlussmann Stefan Stech verhinderte einen möglichen Ausgleich, als er einen Schuss von Mihajlo Jungic aus kurzer Distanz zur Ecke abwehrte.

Die Gäste versuchten immer wieder, durch Konter zum Erfolg zu kommen. In der 72. Minute lief Marko Kvesic Julian Goißer am linken Flügel davon und zog nach innen, doch Sergej Knezevic verhinderte den Abschluss durch eine entscheidende Grätsche. Nur wenige Minuten später hatte Kvesic erneut eine große Chance, als er über halblinks alleine auf das Tor zulief, doch BSV-Keeper Stefan Ostrusska konnte den Ball mit dem Fuß abwehren.

Die Enzesfelder hatten in der 78. Minute eine weitere Großchance zum Ausgleich. Simon Brenner bekam einen Pass von Viktor Kozo und zog kurz vor dem Strafraum ab, doch Stefan Stech lenkte den Schuss mit einer Glanztat über die Latte. Eine umstrittene Entscheidung des Schiedsrichters, der statt Ecke auf Abstoß entschied, sorgte für Unmut bei den Heimfans.

In der Schlussphase drängte der BSV Enzesfeld weiterhin auf den Ausgleich, doch alle Bemühungen blieben erfolglos. In der 87. Minute zog Marko Kvesic im Strafraum ab, doch Stefan Ostrusska parierte erneut. Auch Pascal Fischer konnte eine weitere Chance nicht nutzen, als sein Schuss weit über das Tor ging.

Schließlich endete das Spiel nach 93 Minuten mit einem knappen 1:0-Sieg für den 1. SV Wiener Neudorf. Trotz der Unterzahl in der zweiten Halbzeit und zahlreicher Chancen des BSV Enzesfeld gelang es den Gästen, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mathias Haderer (319355 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mathias Haderer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.