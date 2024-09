Fortuna Wiener Neustadt II besiegt Reisenberg mit 3:1

Spielberichte

Ein intensives fand in der Gebietsliga Süd/Südost zwischen der Fortuna Wiener Neustadt II und dem SC Reisenberg statt. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an hohen Einsatz, doch am Ende setzten sich die Hausherren mit 3:1 durch. Ein früher Treffer und ein sehenswerter Schlusspunkt durch Marcel Novak sicherten den Sieg für die Neustädter.

Fortuna mit Blitzstart

Das Spiel begann mit einem Eckball für die Gäste, den der SC jedoch nicht verwerten konnte. Gleich darauf hatte die Heimmannschaft ihre erste Chance, die jedoch von Armin Eckel gut geklärt wurde. Bereits in der dritten Minute fiel das erste Tor der Partie. Emre Akpinar brachte die Fortuna mit einem frühen Treffer in Führung. Ein fragwürdiger Zweikampf von Benedikt Scherleitner wurde nicht abgepfiffen, was zu einigen Diskussionen führte.

Die Gäste aus Reisenberg zeigten sich jedoch wenig beeindruckt und versuchten sofort, den Ausgleich zu erzielen. Beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball, doch weitere Treffer blieben in der ersten Halbzeit aus. So ging es mit einer knappen 1:0-Führung für die Neustädter in die Halbzeitpause.

Romic bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Nach der Pause setzte der SC Reisenberg seine Bemühungen fort und wurde in der 52. Minute belohnt. Dejan Sukala traf zum 1:1-Ausgleich und brachte sein Team wieder ins Spiel. Das Spiel wurde intensiver, und die Spannung stieg, da beide Mannschaften um den nächsten Treffer kämpften.

In der 74. Minute war es schließlich Antonio Romic, der die Neustädter erneut in Führung brachte. Mit seinem Treffer zum 2:1 setzte er ein wichtiges Zeichen für sein Team. Der SC Reisenberg erhöhte daraufhin den Druck und versuchte, den erneuten Ausgleich zu erzielen. Die Fortuna zog sich zunehmend in die eigene Hälfte zurück, um den Vorsprung zu verteidigen.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Angriffen der Reisenberger und einer starken Defensivleistung der Neustädter. In der 90. Minute sorgte Marcel Novak dann für die Entscheidung. Mit einem sehenswerten Distanzschuss ins Kreuzeck traf er zum 3:1 und sicherte seiner Mannschaft damit den Sieg. Kurz darauf endete das Spiel mit einem verdienten 3:1-Erfolg für die Fortuna Wiener Neustadt II. Mit diesem Sieg bleibt die Fortuna Wiener Neustadt II weiterhin ungeschlagen in dieser Saison. Der SC Reisenberg hingegen musste nach einer guten Leistung eine bittere Niederlage hinnehmen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Fabian Neuhold (2850 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Fabian Neuhold mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.