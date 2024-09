Packendes Unentschieden zwischen ASK Marienthal und SC Himberg

Spielberichte

In einem spannenden Spiel der 7. Runde der Gebietsliga Süd/Südost trennten sich der ASK Marienthal und der SC Himberg mit einem 2:2-Unentschieden. Während die Gäste zur Halbzeit noch in Führung lagen, kämpften sich die Marienthaler in einer ereignisreichen zweiten Halbzeit zurück ins Spiel. Beide Mannschaften zeigten starken Einsatz und lieferten den rund 170 Zuschauern ein mitreißendes Fußballspiel.

SC Himberg mit Führung zur Halbzeit

Der Anpfiff des Spiels erfolgte pünktlich und die Gäste aus Himberg, gekleidet in weißen Trikots mit grauen Hosen und Stutzen, legten von Beginn an ein hohes Tempo vor. Bereits in der 14. Minute konnte der SC das erste Mal jubeln. Nach einem Freistoß von Michael Zeiner wurde der Ball im Zentrum abgefälscht und zu Luca Foller verlängert, der aus kurzer Distanz zum 0:1 traf.

Die Marienthaler, die in blauen Trikots und weißen Hosen spielten, bemühten sich, den Rückstand aufzuholen. In der 19. Minute sorgte ein Freistoß von Andrej Nemec für Gefahr, doch der anschließende Kopfball von Dino Ribic ging knapp am Tor vorbei. Auch in der 30. Minute hatten die Gastgeber Pech, als Nemec erneut aus der Distanz abzog, der Ball jedoch am rechten Kreuzeck vorbeistrich.

Die Himberger waren weiterhin gefährlich. Luca Foller scheiterte nach einem Doppelpass an der Strafraumgrenze am Torwart der Marienthaler. Kurz vor der Halbzeitpause schossen die Gäste zwar knapp über das Tor, doch sie gingen mit einer knappen 0:1-Führung in die Kabine.

Später Ausgleich - ein Unentschieden das keinem hilft

Die zweite Halbzeit startete mit viel Engagement beider Teams. In der 55. Minute dann der verdiente Ausgleich für Marienthal, nach einem Freistoß von rechts außen köpfte ein Angreifer vom langen Eck zurück ins Zentrum wo Lukas Kissak schoss, aber der Torwart parierte. Der Schiedsrichter ließ weiter spielen, doch der Assistent signalisierte, dass der Ball die Linie überschritten hatte, und so konnten die Marienthaler zum 1:1 ausgleichen.

Himberg ließ sich davon nicht entmutigen und übernahm erneut die Initiative. In der 75. Minute war es Tobias Petritsch, der die Gäste wieder in Führung brachte. Sein Tor zum 1:2 schien den SC dem Sieg näher zu bringen.

Die Schlussphase wurde noch einmal richtig spannend. In der 89. Minute gelang den Marienthalern der erneute Ausgleich. Benjamin Borovits schoss einen Freistoß aus dem linken Mittelfeld Richtung zweite Stange, und der Ball ging an allen Spielern vorbei, prallte von der Innenstange ab und landete im Netz. Mit diesem überraschenden 2:2 bewiesen die Marienthaler ihre kämpferische Mentalität.

Die Gäste hatten in der Nachspielzeit noch eine letzte Chance, das Spiel für sich zu entscheiden. Tobias Petritsch setzte einen direkten Freistoß aus 18 Metern an die Latte, doch der Ball wollte einfach nicht mehr ins Tor. Somit endete das Spiel mit einem gerechten 2:2-Unentschieden, das beiden Mannschaften einen Punkt einbrachte. Himberg kletterte zumindest vorübergehend vom 12. auf den 9. Platz. Der Abstand zum ASK Marienthal, der weiterhin den 14. und letzten Platz innehat, konnte man aber nicht vergrößern.

Aufstellungen:

Marienthal:

Martin Schlossinger - Stefan Rastoka, Valentin Brkic, Juraj Kiss - Dino Ribic, Luan Kodra (70. Andelko Gligic), Dominik Horvath (HZ. Emre Coskuner), Andrej Nemec, Benjamin Borovits, Omar El Mokadem (K) - Lukas Kissak

Ersatzspieler: Ben Jakl, Emre Coskuner, Niklas Schwanda, Krystian Urban, Alper Gündüz, Andelko Gligic

Trainer: Ernst Horvath

Himberg:

Daniel Sabani, Daniel Trost (86. Kevin Rupprechter), Thorsten Semler (K/HZ. Tobias Petritsch), Michael Zeiner, Dominik Byslovsky, David Mayer (86. Dennis Sabani), Luca Foller (63. Marcel Sachs), Philip Müller, Michael Pils (51. Oliver Kratz), Mathias Svoboda, Daniel Drescher

Ersatzspieler: Harald Werner, Marcel Sachs, Tobias Petritsch, Dennis Sabani, Oliver Kratz, Kevin Rupprechter

Trainer: Helmut Zeiner

Gelbe Karten:

Benjamin Borovits (9. Unsportl.), Dino Ribic (55. Kritik), Stefan Rastoka (92. Foul) bzw. Mathias Svoboda (49. Foul), Helmut Zeiner (Trainer, 60. Kritik), Michael Zeiner (80. Unsportl.), Oliver Kratz (84. Unsportl.)

Schiedsrichter: Stevan Radenkovic, Muhammed Erdogdu (1. Assistent) und Rene Ableidinger (2. Assistent).

Marienthal, 170 Zuseher.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (36430 Bonuspunkte)

Gebietsliga Süd/Südost: Marienthal : Himberg - 2:2 (0:1)

89 Benjamin Borovits 2:2

75 Tobias Petritsch 1:2

56 Lukas Kissak 1:1

14 Luca Foller 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.