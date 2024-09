Torfestival in Kirchschlag: USC Kirchschlag siegt spektakulär gegen Enzesfeld/H.

Spielberichte

Der USC Kirchschlag hat in einem packenden Spiel der 7. Runde der Gebietsliga Süd/Südost den BSV Enzesfeld/H. mit 6:4 bezwungen. In einem Spiel voller Wendungen und aufregender Momente gelang es den Kirchschlagern, die Gäste trotz zwischenzeitlicher Rückstände in die Knie zu zwingen. Ein besonders starkes Comeback in der zweiten Halbzeit sicherte den verdienten Sieg für die Heimmannschaft.

Schlagabtausch und sechs Tore in Halbzeit eins

Schon nach sechs Minuten eröffnete Stefan Weidinger das Torfestival für den USC. Nach einer Ecke von rechts brachte ein Flipperball an die erste Stange das Leder zu Weidinger, der aus kurzer Distanz zum 1:0 einschob. Doch die Antwort der Enzesfelder ließ nicht lange auf sich warten: Tomislav Rakita glich in der 16. Minute mit einem Freistoßtreffer zum 1:1 aus.

Nur elf Minuten später erzielte Rakita erneut für die Gäste. Diesmal verwandelte er einen Elfmeter sicher ins linke Eck und brachte den BSV Enzesfeld mit 2:1 in Führung. Kurz vor der Pause konnte Erblin Skenderaj die Führung der Enzesfelder auf 3:1 ausbauen, als er aus linker Position abzog und zentral ins Netz traf.

Die Kirchschlager zeigten jedoch Kampfgeist und schlugen noch vor dem Halbzeitpfiff zurück. In der 45. Minute verkürzte Rene Puchegger mit einem flachen Schuss auf 2:3. Lukas Pernsteiner stellte in derselben Minute den 3:3-Ausgleich her, indem er aus kurzer Entfernung abstaubte. Ein hochdramatischer und torreicher erster Durchgang endete somit ausgeglichen.

Kirchschlag dreht Spiel und macht halbes Dutzend voll

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, patzte der Kirchschlager Torhüter Christian Reschl bei einem Rückpass, was Erblin Skenderaj nutzte, um die Enzesfelder erneut in Führung zu bringen. Doch die Gastgeber ließen sich davon nicht entmutigen.

In der 50. Minute bekamen die Kirchschlager einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Tomislav Rakita Marcell Toth im Strafraum gefoult hatte. Stefan Weidinger trat an und verwandelte sicher zum 4:4. Nur drei Minuten später war es Marcell Toth selbst, der nach einem starken Solo über links zum 5:4 traf.

Die Partie blieb weiterhin spannend und beide Teams hatten zahlreiche Chancen. BSV-Keeper Stefan Ostrusska zeichnete sich mehrmals aus und verhinderte weitere USC-Tore. Doch in der 65. Minute sorgte Matthias Schwarz für die endgültige Entscheidung. Nach einem Abwehrfehler der Gäste staubte der Kapitän der Kirchschlager links im Strafraum ab und schoss ins linke Eck zum 6:4.

In der Schlussphase versuchten die Enzesfelder noch einmal alles, um das Spiel zu drehen. Viktor Kozo und Simon Barwitzius kamen zu gefährlichen Abschlüssen, doch entweder ging der Ball am Tor vorbei oder der Kirchschlager Torhüter war zur Stelle. Auch die Kirchschlager hatten noch Möglichkeiten, darunter ein aberkanntes Tor in der 90. Minute, das wegen einer Abseitsstellung nicht zählte.

Nach fünf Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das torreiche und mitreißende Spiel mit einem Endstand von 6:4 zugunsten des USC Kirchschlag. Der Union Sportclub Kirchschlag zeigte eine beeindruckende Leistung und konnte sich trotz mehrmaligem Rückstand am Ende durchsetzen. Die Enzesfelder müssen sich hingegen mit der Niederlage abfinden, obwohl sie ebenfalls starken Kampfgeist zeigten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mathias Haderer (320055 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mathias Haderer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.