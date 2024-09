Tor-Festival: SC Leopoldsdorf siegt deutlich gegen Maria Lanzendorf

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 12:16

In der siebten Runde der Gebietsliga Süd/Südost (NÖ) traf der SC Leopoldsdorf auf den SC Maria Lanzendorf und lieferte eine beeindruckende Vorstellung ab. Von Beginn an dominierte der Sportclub Leopoldsdorf das Geschehen auf dem Platz und konnte am Ende einen klaren 7:2-Sieg verbuchen. Besonders auffällig war die Treffsicherheit von Alexander Manuel Wirzel, der gleich drei Treffer erzielte.

Leopoldsdorf legt früh vor

Schon früh in der Partie zeigte der SC Leopoldsdorf seine Entschlossenheit. Bereits in der 12. Minute erzielte Alexander Manuel Wirzel das 1:0 für die Gastgeber. Der frühe Führungstreffer gab den Leopoldsdorfern sichtlich Auftrieb, und sie drängten weiter auf das Tor der Gäste.

In der 27. Minute war es dann Stefan Hackl, der auf 2:0 erhöhte. Der SC Leopoldsdorf setzte Maria Lanzendorf unter Druck und zwang die Gäste zu Fehlern. Nur acht Minuten später traf erneut Alexander Manuel Wirzel und baute die Führung auf 3:0 aus. Die Mannschaft von Maria Lanzendorf fand kein Mittel gegen die offensive Wucht der Gastgeber.

Kurz vor der Halbzeitpause setzte Julian Schekulin ein weiteres Ausrufezeichen und erzielte das 4:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging der SC Leopoldsdorf in die Halbzeitpause, während Maria Lanzendorf sich neu sortieren musste.

Weiteres Tor-Feuerwerk in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause zeigte sich der Sportclub Leopoldsdorf weiterhin torhungrig. In der 51. Minute gelang Marcel Hribernik zwar der Anschlusstreffer für Maria Lanzendorf zum 5:1, doch nur eine Minute später stellte Benjamin Spanel den alten Abstand wieder her und erzielte das 5:0 für Leopoldsdorf.

Die Gastgeber ließen nicht locker und erhöhten in der 56. Minute durch Kilian Chyla auf 6:1. Zwei Minuten später war es erneut Alexander Manuel Wirzel, der mit seinem dritten Treffer des Abends das 7:1 markierte und damit seine hervorragende Leistung krönte.

Maria Lanzendorf gelang in der 73. Minute noch ein weiterer Treffer durch Djuro Mihaljica zum 7:2, doch zu diesem Zeitpunkt war die Partie längst entschieden. Der SC Leopoldsdorf spielte die verbleibenden Minuten souverän herunter und ließ keine weiteren gefährlichen Aktionen der Gäste zu.

Mit dem Schlusspfiff stand ein beeindruckender 7:2-Sieg für den SC Leopoldsdorf fest. Die Mannschaft zeigte sich in Topform und bestätigte ihre Ambitionen in der laufenden Saison der Gebietsliga Süd/Südost. Für Maria Lanzendorf war es ein Abend zum Vergessen, an dem sie dem druckvollen Spiel der Gastgeber nichts entgegenzusetzen hatten.

Gebietsliga Süd/Südost: Leopoldsdorf : Maria Lan. - 7:2 (4:0)

73 Djuro Mihaljica 7:2

58 Alexander Manuel Wirzel 7:1

56 Kilian Chyla 6:1

52 Benjamin Spanel 5:1

51 Marcel Hribernik 5:0

44 Julian Schekulin 4:0

35 Alexander Manuel Wirzel 3:0

27 Stefan Hackl 2:0

12 Alexander Manuel Wirzel 1:0

