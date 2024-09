3:0! ASK Bad Fischau-Brunn feiert gegen dezimiertes Wiener Neustadt II überzeugenden Heimsieg

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 17:28

Der ASK Bad Fischau-Brunn konnte sich in der 7. Runde der Gebietsliga Süd/Südost eindrucksvoll mit 3:0 gegen den SC Fortuna Wiener Neustadt II durchsetzen. Die Mannschaft von Trainer Sascha Steinacher dominierte das Spiel von Anfang an und ließ den Gästen wenig Raum zur Entfaltung. Bereits zur Halbzeit lag der Arbeitersportklub mit 2:0 in Führung, was den Grundstein für den letztlich klaren Sieg legte.

Tekinsoy sieht Rot - Doppelschlag der Hausherren

Gleich zu Beginn des Spiels zeigten die Hausherren, dass sie die drei Punkte unbedingt in Bad Fischau-Brunn behalten wollten. Bereits in der 4. Minute gab Mohammad Jafari den ersten Warnschuss ab, der jedoch knapp am linken Pfosten vorbeiging. Nur wenige Minuten später versuchten die Gäste über Ratko Buljic zum Torerfolg zu kommen, doch sein Schuss wurde von Keeper Daniel Judt souverän gehalten.

Für zusätzliche Brisanz sorgte die rote Karte Für Wiener Neustadts Aykut Tekinsoy in der 17. Minute. Nach einem Offensivfoul trat er nach und traf Thorsten Tannert im Gesicht, was vom Schiedsrichter sofort mit einem Platzverweis geahndet wurde. Von diesem Moment an mussten die Gäste in Unterzahl weiterspielen, was ihre Aufgabe zusätzlich erschwerte.

Der Arbeitersportklub setzte seinen Offensivdrang fort und kam in der 22. Minute durch einen gefährlichen Freistoß von Umut Yavuz, der knapp über das Tor ging, erneut zu einer guten Möglichkeit. In der 35. Minute fiel dann das erste Tor: Leonard Iacob nutzte eine Unordnung in der Defensive der Gäste und traf mit einem wuchtigen Schuss ins linke Kreuzeck zur 1:0-Führung für die Neustädter. Nur drei Minuten später erhöhte Manuel Lagler auf 2:0, nachdem er einen flachen Stanglpass von Thorsten Tannert hoch ins linke Eck verwertete.

Tannert macht Sack zu

In der zweiten Halbzeit setzte der ASK Bad Fischau-Brunn seine Dominanz fort. Bereits in der 48. Minute forderten die Gäste aus Wiener Neustadt einen Elfmeter, als Keeper Daniel Judt Ratko Buljic am Fuß erwischte, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen. Nur zwei Minuten später sorgte Thorsten Tannert mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Er grätschte einen abgefälschten Pass ins rechte untere Eck und ließ Keeper Manuel Kassal keine Chance.

Die Heimelf blieb weiter gefährlich und hätte in der 57. Minute beinahe das vierte Tor erzielt. Thorsten Tannert nahm einen hohen Ball mit der Brust an, sah, dass der gegnerische Keeper weit vor seinem Tor stand, doch sein Versuch rollte knapp am rechten Pfosten vorbei. Die Gäste bemühten sich um den Ehrentreffer, doch alle Bemühungen blieben erfolglos. Erkut Tekinsoy und Marcel Novak scheiterten mit ihren Schüssen ebenso wie Daniel Randak, dessen Versuch in der 76. Minute vom Keeper locker gefangen wurde.

Auch in der Schlussphase gab es noch einige Chancen auf beiden Seiten, doch weder die die Heimischen noch die Neustädter konnten diese nutzen. So endete das Spiel schließlich mit einem verdienten 3:0-Sieg für den ASK Bad Fischau-Brunn.

