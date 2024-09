ASK Eggendorf fegt SC Berndorf vom Platz

Spielberichte

Der ASK Eggendorf konnte sich in einer überaus dominanten Partie deutlich mit 7:0 gegen den SC Berndorf durchsetzen. Schon zur Halbzeit lagen die Gäste mit 4:0 in Führung und ließen den Berndorfern keine Chance, ins Spiel zu finden. Besonders hervorzuheben sind die starken Leistungen von Fitim Vorfaj und Jan Heilmann, die das Spiel maßgeblich beeinflussten.

Blitzstart für Eggendorf - klare Sache schon vor der Pause

Das Spiel begann fulminant für den ASK Eggendorf. Bereits in der 9. Minute konnte Jasmin Fejzic die Gäste in Führung bringen. Sein Schuss rollte an Freund und Feind vorbei ins rechte Eck der Berndorfer, die in den Anfangsminuten große Schwierigkeiten hatten, ins Spiel zu finden. Nur drei Minuten später war es wieder der ASK Eggendorf, der durch Fitim Vorfaj auf 2:0 erhöhte. Die Berndorfer Defensive wirkte überfordert und fand kein Mittel gegen die offensive Power der Gäste.

Der SC Berndorf versuchte nun, sich zu wehren und hatte in der 23. Minute zwei gute Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Diese vergebenen Möglichkeiten sollten sich rächen. In der 25. Minute war es Jan Heilmann, der für den ASK Eggendorf auf 3:0 stellte. Heilmanns Tor schien der Berndorfer Abwehr den Rest zu geben, denn nur sechs Minuten später erhöhte Fitim Vorfaj mit seinem zweiten Treffer auf 4:0. Bis zur Halbzeitpause hatten die Berndorfer dem nichts entgegenzusetzen und gingen mit einem deutlichen Rückstand in die Kabine.

Dominanz auch in der zweiten Hälfte

Auch nach der Pause setzte der ASK Eggendorf seine Dominanz fort. Bereits in der 60. Minute erzielte Jan Heilmann seinen zweiten Treffer des Tages und stellte damit auf 5:0. Der Sportclub Berndorf fand auch in der zweiten Halbzeit keinen Weg, die Angriffe der Eggendorfer zu stoppen. Besonders auffällig war der schnelle Stefan Pechhacker, der immer wieder die Berndorfer Defensive auf der linken Seite durcheinanderwirbelte.

In der 64. Minute traf Denis Omerovic zum 6:0. Auch dieses Tor war umstritten, da der Berndorfer Torwart vorher von zwei Eggendorfern behindert wurde. Trotzdem zählte der Treffer und die Gäste zogen weiter davon. Der Arbeitersportklub Eggendorf zeigte sich in allen Belangen überlegen und ließ den Berndorfern keinen Raum für eigene Offensivaktionen.

Den Schlusspunkt der Partie setzte Markus Hellmuth Schirnhofer in der 75. Minute. Nach einem perfekt ausgespielten Konter musste Schirnhofer den Ball nur noch über die Linie drücken, um den 7:0-Endstand zu besiegeln. Trotz dieses deutlichen Ergebnisses versuchte der SC Berndorf bis zum Schluss, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen. In der 90. Minute hatten die Berndorfer noch einen Eckball, der jedoch weit daneben ging.

Mit diesem überzeugenden Sieg festigte der ASK Eggendorf seine Position in der Tabelle, während der SC Berndorf weiterhin nach seiner Form sucht.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber (22383 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.