Fortuna Wiener Neustadt II feiert bei Schlusslicht Last-Minute-Sieg

In einem mitreißenden Spiel der 5. Runde der Gebietsliga Süd/Südost trafen der ASK Marienthal und der SC Fortuna Wiener Neustadt II aufeinander. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, wobei sich die Gäste erst in den letzten Minuten durchsetzen konnten. Die Partie, die auf Augenhöhe geführt wurde, endete mit einem knappen 0:1-Sieg für Fortuna Wiener Neustadt.

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Tore

Die Partie begann mit einem intensiven Schlagabtausch, wobei beide Mannschaften von Anfang an lautstarke Kommandos und taktisches Geschick zeigten. Der ASK Marienthal, gekleidet in blauen Leibchen und weißen Hosen, und die Gäste aus Wiener Neustadt in roten Dressen, zeigten sich motiviert und gut vorbereitet. Bereits in den ersten Minuten war klar, dass beide Teams auf Sieg spielen wollten.

Die Neustädter hatten in der Anfangsphase mehr Ballbesitz, doch die Marienthaler hatten die besseren Chancen. Bereits in der 15. Minute hatte das Schlusslicht durch einen Eckball seine erste große Möglichkeit, der Ball traf jedoch nur das Aluminium. Auf der anderen Seite mussten sich die Marienthaler in der 24. Minute bei ihrem Torwart Ben Jakl bedanken, der einen scharfen Schuss der Gäste parierte.

Eine der besten Chancen der ersten Halbzeit bot sich den Gästen in der 39. Minute, als Benedikt Scherleitner den Ball gefährlich nah an der Torlinie entlang schoss, doch Marienthals Kapitän Omar El Mokadem konnte klären. Trotz einiger guter Gelegenheiten auf beiden Seiten blieb es zur Halbzeit beim 0:0.

Lucky Punch in Minute 89

Die zweite Hälfte begann unverändert, beide Mannschaften kamen mit der gleichen Aufstellung aus der Kabine. Die Gäste versuchten sofort, das Spielgeschehen an sich zu reißen, was ihnen zunächst auch gelang. In der 49. Minute verfehlte ein Freistoß das ASK-Tor nur knapp.

Die Partie blieb spannend und umkämpft. In der 61. Minute hatten die Marienthaler eine weitere gute Chance durch einen Eckball, doch der Schuss von Andrej Nemec wurde von Gästegoalie Manuel Kassal in höchster Not abgewehrt. Die Spannung war greifbar, und in der 75. Minute schoss Marienthals Lukas Kissak den Ball nur wenige Zentimeter über die Querlatte.

In den letzten Minuten der Partie zeichnete sich ab, dass es wohl bei einem Unentschieden bleiben würde, doch die Fortuna erhöhte nochmals das Tempo. In der 86. Minute bekamen die Marienthaler noch eine Chance durch einen Freistoß, der jedoch direkt in die Hände von Torwart Kassal ging.

Die Entscheidung fiel dann kurz vor Schluss. In der 89. Minute zog Ratko Buljic aus 18 Metern ab und traf ins rechte Eck zum 0:1 für die Gäste. Die Marienthaler konnten in den verbleibenden Minuten keine Antwort finden, und so endete das Spiel mit einem knappen Sieg für den SC Fortuna Wiener Neustadt II.

Ein spannendes Spiel, das bis zur letzten Minute offen war, wurde letztendlich durch einen späten Treffer entschieden. Das Schlusslicht aus Marienthal zeigte eine starke Leistung, doch die Neustädter konnten sich am Ende durchsetzen und den Sieg mit nach Hause nehmen.

