SC Himberg mit überzeugendem Heimsieg gegen Enzesfeld/Hirtenberg

Spielberichte

Details Dienstag, 01. Oktober 2024 22:43

Der SC Himberg sicherte sich in der 5. Runde der Gebietsliga Süd/Südost einen klaren 3:0-Heimsieg gegen den BSV Enzesfeld/Hirtenberg. Vor heimischer Kulisse im Waldstadion zeigten die Hausherren eine dominante Vorstellung und ließen den Gästen kaum eine Chance. Bereits zur Halbzeit führten die Himberger mit 1:0 und konnten in der zweiten Hälfte ihren Vorsprung ausbauen. Die Treffer für die Heimmannschaft erzielten Philip Müller, Tobias Petritsch und Edin Bijeljinac.

SC-Führung durch Müller

Von Beginn an dominierte der SC Himberg das Spielgeschehen. In der 17. Minute hatten die Heimischen die erste große Chance: Mathias Svoboda spielte einen gefährlichen Pass in die Box, doch Tobias Petritsch verpasste den Ball knapp. Kurz darauf fiel das erste Tor. Nach einer Ecke von rechts kam Philip Müller an der zweiten Stange frei zum Kopfball und setzte das Spielgerät flach ins kurze Eck – 1:0 für den SC.

Die Gäste versuchten zu reagieren, aber ihre Bemühungen blieben meist erfolglos. Viktor Kozo und Simon Barwitzius hatten einige Ansätze, doch die Himberger Defensive stand sicher. In der 32. Minute konnte die SC-Abwehr einen hoch in den Strafraum gechippten Freistoß von Michael Joza problemlos klären.

Kurz vor der Pause vergab Daniel Trost eine weitere Möglichkeit für die Gastgeber, als er einen hohen Pass von Mathias Svoboda direkt abnahm, aber sein Schuss weit über das Tor strich. So ging es mit einer 1:0-Führung für den Sportclub Himberg in die Halbzeitpause.

Vorentscheidung durch Petritsch

Nach dem Seitenwechsel setzten die Himberger ihre dominante Spielweise fort. In der 53. Minute konnten sie ihren Vorsprung ausbauen. Die Gäste bekamen den Ball im Strafraum nicht weg, und Tobias Petritsch lupfte das Leder über Torhüter Stefan Ostrusska und schob trocken ins leere Tor – 2:0 für Himberg.

Der BSV Enzesfeld/Hirtenberg versuchte weiterhin, Anschluss zu finden. In der 56. Minute brachte Viktor Kozo einen halbhohen Ball in die Mitte des Strafraums, aber Mihajlo Jungic verfehlte das Tor per Kopf nur knapp. Auch Marcel Nedjelik hatte in der 68. Minute eine gute Gelegenheit, doch sein Distanzschuss wurde von Himbergs Keeper Daniel Sabani mit Mühe gehalten.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Edin Bijeljinac in der 83. Minute. Nach einem Stanglpass von rechts an die zweite Stange musste die Neuerwerbung aus Herzogenburg den Ball nur noch einzuschieben – 3:0 für den SC Himberg. In den letzten Minuten des Spiels versuchten die Gäste zwar noch einmal alles, aber der Sportclub Himberg blieb defensiv stabil und ließ keine weiteren nennenswerten Chancen zu.

In der 90. Minute vergab Michael Pils noch einen Freistoß aus zentraler Position, der hoch über den Querbalken ging. Schließlich endete das Spiel nach zwei Minuten Nachspielzeit mit einem souveränen 3:0-Erfolg für den SC Himberg.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mathias Haderer (320855 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mathias Haderer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.