BSV Enzesfeld/H. siegt deutlich gegen Berndorf

Spielberichte

In einem spannenden Duell der Gebietsliga Süd/Südost triumphierte der BSV Enzesfeld/H. mit 3:1 gegen den SC Berndorf. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 3:0, was die Basis für ihren letztendlichen Sieg legte. Trotz einer späten Aufholjagd durch die Gäste blieben die Enzesfelder souverän und sicherten sich den verdienten Sieg. Eine starke Defensivleistung der Berndorfer verhinderte ein höheres Ergebnis.

Rakita verwandelt zwei Elfmeter

Der BSV Enzesfeld startete mit großem Elan in die Partie und erarbeitete sich früh Chancen. Bereits in der 5. Minute verzeichneten die Gastgeber die erste Möglichkeit durch Marcel Nedjelik, dessen Schuss jedoch am Tor vorbeiging. In der 25. Minute nutzten die Enzesfelder einen Elfmeter, um durch Tomislav Rakita in Führung zu gehen. Nur fünf Minuten später erhöhte Rakita erneut per Strafstoß auf 2:0, wobei der gegnerische Torhüter erneut die falsche Ecke wählte.

Der BSV Enzesfeld/H. dominierte weiterhin das Geschehen und ließ den Berndorfern kaum Raum zur Entfaltung. In der 40. Minute baute Michael Joza die Führung aus, indem er nach einer Vorlage von Simon Barwitzius zum 3:0 traf. Die erste Halbzeit endete mit einer klaren Führung für die Heimmannschaft, die das Spielgeschehen zu diesem Zeitpunkt fest im Griff hatte.

Gäste treffen zu spät

Nach dem Wiederanpfiff bemühte sich der SC Berndorf um Schadensbegrenzung und versuchte, zurück ins Spiel zu finden. In der 46. Minute hatten die Enzesfelder durch Simon Barwitzius beinahe die Chance, das 4:0 zu erzielen, doch sein Schuss verfehlte knapp das Tor. Die Berndorfer nutzten ihre Gelegenheit in der 76. Minute, als sie einen Elfmeter zugesprochen bekamen, den Stefan Pechhacker zum 3:1 verwandelte. BSV-Torhüter Stefan Ostrusska hatte sich für die falsche Seite entschieden, sodass der Ball im Netz landete.

In der Schlussphase des Spiels wurde es für die Berndorfer nochmals spannend. Sie erhielten in der 85. Minute einen weiteren Elfmeter zugesprochen, doch Stefan Pechhacker scheiterte am glänzend parierenden Stefan Ostrusska. Der BSV Enzesfeld verteidigte seine Führung geschickt und ließ nichts anbrennen. Tomislav Rakita hatte in der 88. Minute noch eine Gelegenheit, als sein Schuss knapp am Tor vorbeiging.

Schließlich endete die Partie nach 95 Minuten mit einem verdienten 3:1-Sieg für den BSV Enzesfeld/H. Die Enzesfelder überzeugten mit einer starken ersten Halbzeit und einer insgesamt souveränen Leistung, die ihnen die drei Punkte sicherte. Der SC Berndorf konnte trotz einiger Chancen nicht entscheidend verkürzen und musste sich letztendlich geschlagen geben. Die Mannschaften boten den Zuschauern ein spannendes Derby mit vielen Highlights und einem verdienten Sieger.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mathias Haderer (321405 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mathias Haderer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.