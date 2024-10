ASK Marienthal erkämpft Unentschieden gegen Wr. Neudorf

Spielberichte

In einem spannenden Aufeinandertreffen in der Gebietsliga Süd/Südost trennten sich der ASK Marienthal und der 1. SV Wr. Neudorf mit einem 1:1-Unentschieden. Trotz einer dominierenden Vorstellung der Neudorfer gelang es den Marienthalern, in den Schlussminuten auszugleichen und einen wertvollen Punkt zu sichern. Für die Wiener Neudorfer, die als Favoriten ins Spiel gingen, war es ein unerwarteter Dämpfer im Kampf um die Tabellenspitze.

Neudorf startet druckvoll

Die Gäste aus Wiener Neudorf übernahmen von Beginn an die Kontrolle über das Spiel. Bereits in der vierten Minute setzten sie mit einem Freistoß von Vlade Janjic, der in den Armen von Marienthals Torhüter Ben Jakl landete, ein erstes Zeichen. Mateo Tadic und Tomislav Pendic, der sein Debüt in der ersten Mannschaft der Neudorfer feierte, zeigten sich früh in der Offensive aktiv. Immer wieder sorgten sie für gefährliche Abschlüsse, wobei Tadic in der 10. und 23. Minute nur knapp das Ziel verfehlte.

Die Marienthaler hingegen hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Sie blieben in der ersten Halbzeit ohne nennenswerten Torschuss und konnten keine ernsthafte Gefahr für das Tor der Gäste entwickeln. Auch in der 35. Minute hatten die Neudorfer weiterhin die Oberhand, während die Marienthaler vergeblich versuchten, das Spielgeschehen an sich zu reißen.

Spannende Schlussphase

Nach der Pause setzte sich das Bild der ersten Halbzeit fort. Der 1. SV Wr. Neudorf spielte dominant und belohnte sich schließlich in der 66. Minute mit dem Führungstreffer durch Tomislav Pendic, der mit einem sehenswerten Schuss das 0:1 markierte. Pendic krönte damit seine starke Leistung an diesem Tag und brachte sein Team verdient in Führung.

In der Schlussphase zeigte sich der ASK Marienthal jedoch kämpferisch und nutzte eine der wenigen Gelegenheiten konsequent. In der 85. Minute gelang Andrej Nemec mit dem ersten Torschuss für die Marienthaler der überraschende Ausgleich zum 1:1. Ein Schock für die Gäste, die kurz zuvor einen vermeintlichen zweiten Treffer erzielt hatten, der jedoch wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde.

Trotz einer vierminütigen Nachspielzeit konnten die Neudorfer den Druck nicht erhöhen, und das Spiel endete mit einem 1:1-Unentschieden. Für den ASK Marienthal bedeutete dieser Punktgewinn einen wichtigen Erfolg im Kampf gegen den Abstieg. Die Gäste hingegen mussten zwei wertvolle Punkte im Rennen um die Tabellenspitze abgeben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Fabian Neuhold (3000 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Fabian Neuhold mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.