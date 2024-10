SC Maria Lanzendorf feiert gegen Reisenberg überraschenden 4:0-Sieg

Spielberichte

In einer Begegnung der Gebietsliga Süd/Südost setzte sich der SC Maria Lanzendorf mit einem klaren 4:0 gegen den SC Reisenberg durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 1:0, ehe sie in der zweiten Hälfte ihre Dominanz weiter ausbauten. Yasin Kirimli war der überragende Spieler des Abends und trug maßgeblich zum Sieg seiner Mannschaft, die bislang am Ende der Tabelle präsent war, bei. Die Reisenberger fanden kaum Mittel gegen die Angriffswellen der Gastgeber und konnten nur wenige Akzente setzen.

Wagner stellt Weichen auf Sieg

Das Spiel begann mit viel Einsatz von beiden Seiten, doch es war der SC Maria Lanzendorf, der in der 36. Minute den ersten Treffer erzielte. Nach einer präzisen Hereingabe köpfte Manuel Wagner den Ball zum 1:0 ins Netz. Zuvor hatten die Reisenberger durch Mert Kol ihren ersten Torschuss, der allerdings das Ziel verfehlte. Trotz einiger Bemühungen konnten die Gäste die kompakte Lanzendorfer Abwehr nicht überwinden. Erwähnenswert ist die herausragende Aktion von Dejan Sukala, der einen gefährlichen Ball auf der Linie klärte, nachdem Bernhard Reiter bereits geschlagen war.

Nach der Pause war es Yasin Kirimli, der die Weichen für einen klaren Sieg stellte. In der 51. Minute nahm er einen Eckball im Rückraum direkt und erhöhte auf 2:0. Kurz darauf sorgte ein Foul von Dejan Sukala für einen Elfmeter, den Kirimli souverän verwandelte. Mit dem 3:0 in der 63. Minute waren die Weichen für einen Heimsieg gestellt. Nur fünf Minuten später setzte Kirimli sein starkes Spiel fort und legte für Fabio Zimmermann auf, der den Endstand von 4:0 markierte.

Hausherren mit beeindruckender Vorstellung

Die Gäste hatten kaum Möglichkeiten, dem Spiel eine Wendung zu geben. Ihre Bemühungen wurden immer wieder von der konzentrierten Abwehr der Gastgeber zunichte gemacht. Ein Highlight des Spiels war der spektakuläre Volleyversuch von Tobias Kolacek, dessen Schuss jedoch nur das Lattenkreuz traf. Maria Lanzendorf ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und drängte weiterhin auf das gegnerische Tor.

Ein weiteres Indiz für die Überlegenheit der Gastgeber war die starke Abwehrarbeit von Gästegoalie Bernhard Reiter, der mehrfach rettend eingreifen musste, um ein noch höheres Ergebnis zu verhindern. Auch Fabian Hartl kam mit einem guten Schuss nicht an Reiter vorbei, der souverän parierte.

Der SC Maria Lanzendorf zeigte an diesem Abend eindrucksvoll, dass er in der Lage sind, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung zu glänzen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Fabian Neuhold (3100 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Fabian Neuhold mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.