Überzeugender Heimsieg: USC Kirchschlag feiert dank drei Weidinger-Toren 3:0-Erfolg gegen Leopoldsdorf

Spielberichte

Der USC Kirchschlag zeigte in der fünften Runde der Gebietsliga Süd/Südost eine starke Leistung gegen den SC Leopoldsdorf und sicherte sich mit einem klaren 3:0-Erfolg wichtige Punkte. Angeführt von Stefan Weidinger, der gleich dreimal ins Schwarze traf, demonstrierte der Union Sportclub Kirchschlag von Anfang an seine Dominanz auf dem Platz. Trotz einiger Chancen blieb der Sportclub Leopoldsdorf am Ende chancenlos und musste sich den Hausherren geschlagen geben.

Weidinger bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Bereits in den ersten Minuten des Spiels machte der USC Kirchschlag seinen Anspruch auf den Sieg deutlich. Schon in der zweiten Minute hatten die Heimischen ihre erste gute Gelegenheit, doch Gästegoalie Kevin Gebhart konnte den Ball vor dem heranstürmenden Angreifer abfangen. Der Druck der Kirchschlager blieb weiterhin hoch, und weitere Chancen in der sechsten und 15. Minute zeugten von der Offensivkraft des Heimteams. Der erste Durchbruch gelang schließlich in der 37. Minute, als Stefan Weidinger das erste Tor der Partie erzielte und sein Team mit 1:0 in Führung brachte.

Leopoldsdorf, das nur selten offensiv in Erscheinung trat, hatte wenig entgegenzusetzen. Trotz einer Gelegenheit, die über das Tor ging, blieb der Sportclub Leopoldsdorf weitgehend blass. Die erste Halbzeit endete mit einer verdienten Führung für den Union Sportclub Kirchschlag, der mit zahlreichen Chancen deutlich mehr vom Spiel hatte.

Man of the Match legt zwei Tore nach

Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit setzte der USC sein druckvolles Spiel fort. Nach einer verpassten Chance von Alfred Mikes, bei der der Ball knapp über das Tor ging, war es erneut Weidinger, der in der 52. Minute den Ball im Netz unterbrachte und das Ergebnis auf 2:0 erhöhte. Der 34-jährige USC-Angreifer zeigte an diesem Abend eine herausragende Leistung und war der Motor des Kirchschlager Offensivspiels.

In der 78. Minute krönte Weidinger seine Leistung mit einem weiteren Treffer, seinem dritten an diesem Abend, und stellte damit den Endstand von 3:0 her. Trotz der Bemühungen der Leopoldsdorfer, die in der 82. Minute eine gute Gelegenheit hatten, aber am glänzend parierenden Tormann Bernhard Haspl scheiterten, gelang es ihnen nicht, das Ruder herumzureißen. Die Situation verschlimmerte sich noch, als Dominik Pistor in der 87. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde, wodurch die Gäste die Schlussminuten in Unterzahl bestreiten mussten.

Der USC Kirchschlag zeigte bis zum Abpfiff eine souveräne Leistung und ließ nichts anbrennen. Der klare Sieg war nicht nur das Resultat einer starken Offensive, sondern auch einer konzentrierten Defensive, die den Sportclub Leopoldsdorf über die gesamte Spieldauer hinweg in Schach hielt.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Franz Hubert (2675 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Franz Hubert mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.