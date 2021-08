Im Endspurt zum Sieg gegen die Wr. Neustadt Juniors: Kirchschlag wacht erst nach dem Rückstand auf

Details Samstag, 21. August 2021 07:55

Gebietsliga Süd/Südost: Der SC Wr. Neustadt Juniors hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 3:5-Niederlage gegen den USC Kirchschlag lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Kirschlag dreht in der Schlussphase auf und holt vor knapp 100 Fans den ersten Saisonsieg.

Es ging gleich gut los! Das erste Tor des Spiels ging an die SC Wr. Neustadt Jrs. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Kirchschlag, denn Unglücksrabe Adhurim Hasi beförderte den Ball ins eigene Netz (4.). In der 21. Minute erhöhte Birol Aydin auf 2:0 für die SC Wr. Neustadt Juniors. In der 23. Minute schoss der USC Kirchschlag das letzte Tor dieser turbulenten Startphase - Roland Katona verkürzte auf 1:2. Die Heimmannschaft war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Drei Tore in der Schlussphase drehten das Spiel

In der 48. Minute erzielte Georg Vollnhofer dann aber doch das 2:2 für Kirchschlag. Der Treffer zum 3:2 durch Birol Aydin sicherte dem SC Wr. Neustadt Jrs nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Aydin in diesem Spiel (80.). Geschockt zeigte sich der USC Kirchschlag nicht. Nur wenig später war Thomas Wieser mit dem 3:3-Ausgleich vom Elfmeterpunkt zur Stelle (84.). Kirchschlag witterte seine Chance auf mehr und Katona schob den Ball zum 4:3 ein (90.). Den Schlusspunkt in der Nachspielzeit setzte Alex Balogh zum 5:3. Der SC Wr. Neustadt Juniors war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

Der USC Kirchschlag hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man einmal die Punkte geteilt. Der USC Kirchschlag machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang vier wieder.

Der SC Wr. Neustadt Jrs kommt nicht richtig in Schuss. Zwei Niederlagen aus zwei Spielen bedeutet Rang elf.

Gebietsliga Süd/Südost: USC Kirchschlag – SC Wr. Neustadt Juniors, 5:3 (1:2)

4 Eigentor durch Adhurim Hasi 0:1

21 Birol Aydin 0:2

23 Roland Katona 1:2

48 Georg Vollnhofer 2:2

80 Birol Aydin 2:3

84 Thomas Wieser 3:3

90 Roland Katona 4:3

91 Alex Balogh 5:3

