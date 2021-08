Ebreichsdorf verliert in Katzelsdorf

Details Sonntag, 22. August 2021 07:07

Gebietsliga Süd/Südost: Rund 200 Fans sahen am zweiten Spieltag der neuen Saison das Spiel zwischen dem SC Katzelsdorf und dem ASK Ebreichsdorf. Der ASK Ebreichsdorf hatte am Samstag gegen den SC Katzelsdorf mit 0:2 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Christopher Drazan glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Katzelsdorf (33./40.) und sorgte für eine Zwei-Tore-Führung zur Pause. Den Grundstein für den Sieg über Ebreichsdorf legte der SC Katzelsdorf bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Zweiter Sieg im zweiten Spiel

Mit zwei Siegen aus zwei Spielen ist der Gastgeber bestens in die neue Saison gestartet. Der SC Katzelsdorf machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang zwei.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist der ASK Ebreichsdorf auf Platz sieben abgerutscht.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Katzelsdorf – ASK Ebreichsdorf, 2:0 (2:0)

33 Christopher Drazan 1:0

40 Christopher Drazan 2:0

