Remis: Ebreichsdorf hält die Distanz auf Bad Fischau-Brunn

Details Samstag, 23. Oktober 2021 03:37

Gebietsliga Süd/Südost: Im Spiel von Ebreichsdorf gegen Bad Fischau-Brunn gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten vor rund 300 Besuchern die Punkte beim Stand von 3:3. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

In der 15. Minute traf der ASK Ebreichsdorf durch Florian Knötzl zum ersten Mal ins Schwarze. Benedikt Scherleitner traf zum 1:1 zugunsten des ASK Bad Fischau-Brunn (27.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Philipp Brandecker mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Ebreichsdorf. Michael Schmied (Bad Fischau-Brunn) sah nach wiederholtem Foulspiel in Minute 38 die Gelb-Rote Karte. Zur Pause wusste Bad Fischau-Brunn eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Tvrdy verdirbt Ebreichsdorf die Siegesfeier

In der 50. Minute brachte Tarik Yildiz den Ball im Netz des Gasts unter. Das 3:2 des ASK Ebreichsdorf stellte Jan Steiner sicher (61.). Nach 83 Minuten sah auch Ebreichsdorfs Tarik Yildiz die Ampelkarte. Als einige Zuschauer bereits den Tabellenprimus als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Christopher Tvrdy, der vom Elfmeterpunkt aus zum Ausgleich traf (85.). Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich die Heimmannschaft und der ASK Bad Fischau-Brunn schließlich mit einem Remis.

Mit 26 geschossenen Toren gehört Ebreichsdorf offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga Süd/Südost. Nur zweimal gab sich der ASK Ebreichsdorf bisher geschlagen.

Die Angriffsreihe von Bad Fischau-Brunn lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 26 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der ASK Bad Fischau-Brunn weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

Das Remis brachte Bad Fischau-Brunn in der Tabelle nicht voran. Der ASK Bad Fischau-Brunn liegt weiterhin auf Rang vier. Ebreichsdorf ist nun seit vier Spielen, Bad Fischau-Brunn seit sieben Partien unbesiegt.

Als Nächstes steht der ASK Ebreichsdorf dem ASK Kaltenleutgeben gegenüber (Freitag, 19:30 Uhr). Nächster Prüfstein für den ASK Bad Fischau-Brunn ist auf heimischer Anlage der USC Kirchschlag (Samstag, 15:00 Uhr).

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Ebreichsdorf – ASK Bad Fischau-Brunn, 3:3 (1:2)

15 Florian Knoetzl 1:0

27 Benedikt Scherleitner 1:1

42 Philipp Brandecker 1:2

50 Tarik Yildiz 2:2

61 Jan Steiner 3:2

85 Christopher Tvrdy 3:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!