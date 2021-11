1. Wiener Neustädter SC Juniors verliert bei Leopoldsdorf knapp

Details Samstag, 06. November 2021 02:32

Gebietsliga Süd/Südost: Die Differenz von einem Treffer brachte dem SC Leopoldsdorf vor fast 200 Zuschauern gegen den 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Einen packenden Auftritt legte Leopoldsdorf dabei jedoch nicht hin.

Für das erste Tor sorgte Stefan Djudic. In der 13. Minute traf der Spieler des 1. Wiener Neustädter SC Juniors ins Schwarze. Der SC Leopoldsdorf hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Elyes Balti den Ausgleich (19.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

Sieg in Unterzahl

Leopoldsdorfs Dominik Hribernik sah nach einer Unsportlichkeit zweimal Gelb binnen weniger Sekunden (62.). Lukas Schwarz beförderte das Leder nur drei Minuten später zum 2:1 von Leopoldsdorf in die Maschen (65.). In den 90 Minuten war die Heimmannschaft im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.

Der SC Leopoldsdorf schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 18 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz sechs. Fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Leopoldsdorf momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für den SC Leopoldsdorf, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste holten auswärts bisher nur acht Zähler. Den Kampf um die Klasse geht der 1. Wiener Neustädter SC Juniors in der Rückrunde von der zwölften Position an. Die Offensive des 1. Wiener Neustädter SC Jrs. strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors bis jetzt erst 16 Treffer erzielte. Nun musste sich der 1. Wiener Neustädter SC Juniors schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Dem 1. Wiener Neustädter SC Jrs. klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen Leopoldsdorf war bereits die dritte am Stück in der Liga.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 27.03.2022 empfängt der SC Leopoldsdorf dann im nächsten Spiel den 1.SC Felixdorf, während der 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors am gleichen Tag bei der 1. SVg Guntramsdorf antritt.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Leopoldsdorf – 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors, 2:1 (1:1)

13 Stefan Djudic 0:1

19 Elyes Balti 1:1

65 Lukas Schwarz 2:1

