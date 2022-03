Heimsieg gegen Wr. Neustädter Juniors: SVg Guntramsdorf stoppt Talfahrt

Details Samstag, 26. März 2022 01:39

Gebietsliga Süd/Südost: An die 90 Fans kamen zum Frühjahrsauftakt nach Guntramsdorf. Die SVg Guntramsdorf errang dabei am Freitag einen 3:1-Sieg über den 1. Wiener Neustädter SC Juniors. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Guntramsdorf wurde der Favoritenrolle gerecht. Nach dem Hinspiel hatten sich die Gastgeber dank eines 2:0-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Michael Pegac brachte die 1. SVg Guntramsdorf schon in der elften Minute in Front. Der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. brauchte den Ausgleich, aber die Führung der SVg Guntramsdorf hatte bis zur Pause Bestand. Für das 2:0 und 3:0 war Josef Ehrenberger verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (48./74.). Kurz vor Ultimo war noch Erkut Tekinsoy zur Stelle und zeichnete für das erste Tor des 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors verantwortlich (83.). Schließlich strich Guntramsdorf die Optimalausbeute gegen die Gäste ein.

Doppelpack von Ehrenberger

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte die 1. SVg Guntramsdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Sechs Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat die SVg Guntramsdorf momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Guntramsdorf, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Der 1. Wiener Neustädter SC Juniors muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Nun musste sich der 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der 1. Wiener Neustädter SC Juniors taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am nächsten Sonntag reist die 1. SVg Guntramsdorf zum 1.SC Felixdorf, zeitgleich empfängt der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. den USC Kirchschlag.

Gebietsliga Süd/Südost: 1. SVg Guntramsdorf – 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors, 3:1 (1:0)

83 Erkut Tekinsoy 3:1

74 Josef Ehrenberger 3:0

48 Josef Ehrenberger 2:0

11 Michael Pegac 1:0