ASK Trumau siegt im Spitzenspiel gegen Bad Fischau-Brunn

Gebietsliga Süd/Südost: Rund 250 Zuschauer wollten das Spitzenspiel der 14. Runde sehen und bekamen gleich fünf Tore serviert. Bad Fischau-Brunn und der ASK Trumau lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatte Trumau einen klaren 4:0-Erfolg gelandet.

In den ersten 45 Minuten passierte vor dem Tor nichts, dass es auf die Anzeigentafel schaffte. Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Patrick Resch brachte sein Team in der 53. Minute nach vorn. Doch der ASK Trumau musste den Treffer von Sheqir Avdiu zum 1:1 hinnehmen (61.). In der 70. Minute erzielte Manuel Berghofer das 2:1 für den Gast. Jetzt erst recht, dachte sich Adrian Cech, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (74.). Dass der ASK Trumau in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Andre Croatto, der in der 79. Minute zur Stelle war und den 3:2-Siegtreffer markeirte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Trumau den ASK Bad Fischau-Brunn 3:2.

Big Points für Trumau

Die gute Bilanz von Bad Fischau-Brunn hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte das Heimteam bisher acht Siege, drei Remis und drei Niederlagen.

Der ASK Trumau weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

Mit diesem Sieg zog der ASK Trumau am ASK Bad Fischau-Brunn vorbei auf Platz drei. Bad Fischau-Brunn fiel auf die fünfte Tabellenposition. Während der ASK Bad Fischau-Brunn damit nach neun ungeschlagenen Partien erstmals wieder verlor, verbuchte Trumau mit dem neunten Sieg und dem dritten Dreier in Folge das nächste Erfolgserlebnis für sich.

Am nächsten Sonntag reist Bad Fischau-Brunn zum AC Casino Baden, zeitgleich empfängt der ASK Trumau den ASK Marienthal.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Bad Fischau-Brunn – ASK Trumau, 2:3 (0:0)

79 Andre Croatto 2:3

74 Adrian Cech 2:2

70 Manuel Berghofer 1:2

61 Sheqir Avdiu 1:1

53 Patrick Resch 0:1