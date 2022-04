SC Felixdorf bezwingt SVg Guntramsdorf

Details Samstag, 02. April 2022 01:30

Gebietsliga Süd/Südost: Rund 100 Besucher trafen sich am Sportplatz in Felixdorf. Der SC Felixdorf gewann das Freitagsspiel gegen die SVg Guntramsdorf mit 2:0. Der 1.SC Felixdorf hat mit dem Sieg über Guntramsdorf einen Coup gelandet. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das die 1. SVg Guntramsdorf am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Erst nach einer guten halben Stunde fanden die Gäste ihre erste Chance im Spiel vor, doch der Abschluss aus gut 16 Metern ging über das Tor. Einige Minuten später hatten auch die Gastgeber die erste große Möglichkeit in Führung zu gehen ausgelassen. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Nur wenige Augenblicke nach den die Seiten getauscht waren, konnte Keeper Nikolas Knoblechner die Führung der Heimischen verhindern. Christoph Grasmuck brachte sein Team in der 51. Minute aber dann doch nach vorn. Das 2:0 durch Tomas Hrutka ließ den SC Felixdorf zum zweiten Mal im Match jubeln (58.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:0 zugunsten der Heimmannschaft.

Wichtige Punkte im Abstiegskampf

Der 1.SC Felixdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SC Felixdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. Der 1.SC Felixdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und zehn Pleiten.

Trotz der Niederlage belegt die SVg Guntramsdorf weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Der Gast verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Für Guntramsdorf sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Am nächsten Sonntag reist der SC Felixdorf zum USC Kirchschlag, zeitgleich empfängt die 1. SVg Guntramsdorf den 1. SV Wiener Neudorf.

Gebietsliga Süd/Südost: 1.SC Felixdorf – 1. SVg Guntramsdorf, 2:0 (0:0)

58 Tomas Hrutka 2:0

51 Christoph Grasmuck 1:0