Nächster Erfolg für ASK Trumau im Verfolgerduell gegen Marienthal

Details Samstag, 02. April 2022 01:37

Gebietsliga Süd/Südost: Um die 150 Fans wollten das Spiel der 15. Runde in Trumau mitverfolgen. Nichts zu holen gab es für Marienthal beim ASK Trumau. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 2:0. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Trumau die Nase vorn. Im Hinspiel waren keine Treffer gefallen.

Lange Zeit passierte nichts im Duell der Verfolger. In Minute 35 traf der ASK Trumau zum ersten Mal ins Schwarze und Jan Michetschläger ließ sich als Torschütze feiern. Zur Pause war der ASK Trumau im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Das Spiel wurde mit nur zwei Gelben Karten auch fair geführt. In der 72. Minute erhöhte Thomas Pospichal auf 2:0 für Trumau. In den 90 Minuten war der ASK Trumau im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der ASK Marienthal und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.

Trumau bleibt dem Leader auf den Fersen

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der ASK Trumau im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Der Angriff von Trumau wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 34-mal zu. Mit dem Sieg knüpfte der ASK Trumau an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der ASK Trumau zehn Siege und drei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Mit vier Siegen in Folge ist Trumau so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Marienthal bekleidet mit 29 Zählern Tabellenposition fünf. Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der ASK Marienthal bisher neun Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Marienthal baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Während der ASK Trumau am kommenden Sonntag den 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors empfängt, bekommt es der ASK Marienthal am selben Tag mit dem ASK Bad Fischau-Brunn zu tun.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Trumau – ASK Marienthal, 2:0 (1:0)

72 Thomas Pospichal 2:0

35 Jan Michetschlaeger 1:0