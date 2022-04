Nach Sieg gegen Leopoldsdorf: Ebreichsdorf auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 09. April 2022 01:35

Gebietsliga Süd/Südost: Mit 0:2 verlor der SC Leopoldsdorf am vergangenen Freitag zu Hause vor mehr als 200 Fans gegen den ASK Ebreichsdorf. Auf dem Papier ging Ebreichsdorf als Favorit ins Spiel gegen Leopoldsdorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel hatte der ASK Ebreichsdorf mit 2:1 gewonnen.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Stefan Studnicka brach für Ebreichsdorf den Bann und markierte in der 64. Minute die Führung. Es dauerte dann bis zur Schlussphase, ehe die Entscheidung fiel. Das 2:0 ließ den eingewechselten Florian Knötzl jubeln (86.). Am Ende verbuchte der ASK Ebreichsdorf gegen den SC Leopoldsdorf einen Sieg.

Ebreichsdorf klopft ganz oben an

Trotz der Schlappe behält Leopoldsdorf den sechsten Tabellenplatz bei. Sechs Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Ebreichsdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Beim ASK Ebreichsdorf greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 13 Gegentoren stellt Ebreichsdorf die beste Defensive der Gebietsliga Süd/Südost. Mit dem Sieg knüpfte Ebreichsdorf an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der ASK Ebreichsdorf elf Siege und zwei Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der ASK Ebreichsdorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt acht Spiele ist es her.

Am nächsten Sonntag reist der SC Leopoldsdorf zum ASK Kaltenleutgeben, zeitgleich empfängt Ebreichsdorf die 1. SVg Guntramsdorf.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Leopoldsdorf – ASK Ebreichsdorf, 0:2 (0:0)

86 Florian Knoetzl 0:2

64 Stefan Studnicka 0:1