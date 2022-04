Klarer Erfolg gegen Kaltenleutgeben: Katzelsdorf auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 10. April 2022 01:44

Gebietsliga Süd/Südost: Rund 100 Besucher kamen nach Katzelsdorf um das Spiel der 16. Runde zu verfolgen. Katzelsdorf erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen Kaltenleutgeben. Damit wurde der SC Katzelsdorf der Favoritenrolle vollends gerecht. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Remis getrennt.

Die Heimischen hatten das Kommando und versuchten das Spiel zu machen. Die Gäste verlegten sich auf das Konterspiel. Nach den ersten 45 Minuten ging es für Katzelsdorf und Kaltenleutgeben ohne Torerfolg in die Kabinen. Viktor Kozo brachte dann den ASK Kaltenleutgeben in der 47. Minute nach vorn. Die Gäste bejubelten noch das letzte Erfolgserlebnis, als dem SC Katzelsdorf bereits der Ausgleich durch einen Treffer von Daniel Jäger gelang (49.). Nur neun Minuten später traf Jäger erneut und Katzelsdorf stellte das 2:1 sicher (58.). In der 78. Minute brachte der Spitzenreiter durch Berkin Gürünlü das Netz zum Zappeln und jubelte über die 3:1-Führung. Das Heimteam legte in der 89. Minute zum 4:1 nach und zum dritten Mal ließ sich Daniel Jäger als Torschütze feiern. Am Schluss fuhr der SC Katzelsdorf gegen Kaltenleutgeben auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Jäger drückte dem Spiel seinen Stempel auf

Wer soll Katzelsdorf noch stoppen? Der SC Katzelsdorf verbuchte gegen Kaltenleutgeben die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Gebietsliga Süd/Südost weiter an. Die Offensivabteilung von Katzelsdorf funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 41-mal zu. Katzelsdorf ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile elf Siege und vier Unentschieden zu Buche. Mit fünf Siegen in Folge ist der SC Katzelsdorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Trotz der Niederlage belegt der ASK Kaltenleutgeben weiterhin den siebten Tabellenplatz. Sechs Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat Kaltenleutgeben momentan auf dem Konto. Kaltenleutgeben baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Als Nächstes steht für Katzelsdorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (16:30 Uhr) geht es gegen den AC Casino Baden. Der ASK Kaltenleutgeben empfängt parallel den SC Leopoldsdorf.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Katzelsdorf – ASK Kaltenleutgeben, 4:1 (0:0)

89 Daniel Jaeger 4:1

78 Berkin Gueruenlue 3:1

58 Daniel Jaeger 2:1

49 Daniel Jaeger 1:1

47 Viktor Kozo 0:1