Erfolgreiche Aufholjagd von Marienthal bei den Wr. Neustädter Juniors

Details Sonntag, 17. April 2022 01:29

Gebietsliga Süd/Südost: Im Spiel des 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors gegen den ASK Marienthal gab es vor rund 50 Fans Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 4:3 zugunsten der Gäste. Der 1. Wiener Neustädter SC Juniors war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Das Hinspiel hatte Marienthal für sich entschieden und einen 4:1-Sieg gefeiert.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. bereits in Front. Daniel Dzajic markierte in der zweiten Minute die Führung. In der 34. Minute erhöhte Matej Sabados sogar auf 2:0 für die Gastgeber. Für das 1:2 des ASK Marienthal zeichnete Aaron Erhart verantwortlich (35.). Zur Pause behielt der 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors die Nase knapp vorn. Der Tabellenletzte musste den Treffer von Julian Schekulin zum 2:2 hinnehmen (53.). Birol Aydin machte in der 56. Minute das 3:2 des 1. Wiener Neustädter SC Juniors perfekt. Für den 1. Wiener Neustädter SC Jrs. nahm das Match in der Schlussphase eine bittere Wende. Erhart und Denis Omerovic drehten den Spielstand (85./90.) und sicherten Marienthal einen Last-Minute-Sieg. Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab der 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

Null statt drei Punkte - Schlusslicht vergibt Sieg

Der 1. Wiener Neustädter SC Juniors muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den ASK Marienthal – der 1. Wiener Neustädter SC Jrs. bleibt weiter unten drin. Nun musste sich der 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Dem 1. Wiener Neustädter SC Juniors klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen Marienthal war bereits die sechste am Stück in der Liga.

Der ASK Marienthal behauptet nach dem Erfolg über den 1. Wiener Neustädter SC Jrs. den vierten Tabellenplatz. Offensiv sticht Marienthal in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 38 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saison des ASK Marienthal verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Marienthal nun schon elf Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte. Der ASK Marienthal erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Während der 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors am kommenden Sonntag den ASK Bad Fischau-Brunn empfängt, bekommt es Marienthal am selben Tag mit dem 1.SC Felixdorf zu tun.

Gebietsliga Süd/Südost: 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors – ASK Marienthal, 3:4 (2:1)

90 Denis Omerovic 3:4

85 Aaron Erhart 3:3

56 Birol Aydin 3:2

53 Julian Schekulin 2:2

35 Aaron Erhart 2:1

34 Matej Sabados 2:0

2 Daniel Dzajic 1:0