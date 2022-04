Ebreichsdorf holt späten Sieg beim USC Kirchschlag

Details Samstag, 23. April 2022 01:46

Gebietsliga Süd/Südost: Ebreichsdorf erreichte vor rund 100 Besuchern einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen Kirchschlag. Der ASK Ebreichsdorf hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte der Gast denkbar knapp beim 2:1 die Oberhand behalten.

Stefan Studnicka brachte Ebreichsdorf in der 18. Minute nach vorn. Doch die Hausherren konnten antworten. Alex Balogh schoss für den USC Kirchschlag in der 35. Minute das erste Tor und glich zum 1:1 aus. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Dass der ASK Ebreichsdorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Tobias Petritsch, der in der 79. Minute zur Stelle war. In den letzten Minuten des Spiels sorgten die Gäste dann für ein deutliches Ergebnis. Nikola Zivotic versenkte die Kugel vom Elfmeterpunkt aus zum 3:1 für Ebreichsdorf (85.). Julian Moser war es, der kurz vor Ultimo das 4:1 besorgte und den ASK Ebreichsdorf inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (94.). Zum Schluss feierte Ebreichsdorf einen dreifachen Punktgewinn gegen Kirchschlag.

Ebreichsdorf lässt sich nicht abschütteln

Der USC Kirchschlag muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Fünf Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat Kirchschlag derzeit auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der USC Kirchschlag nur vier Zähler.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der ASK Ebreichsdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. In der Defensive von Ebreichsdorf griffen die Räder ineinander, sodass der ASK Ebreichsdorf im bisherigen Saisonverlauf erst 18-mal einen Gegentreffer einsteckte. Die Saison von Ebreichsdorf verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der ASK Ebreichsdorf nun schon 13 Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. Zuletzt lief es erfreulich für Ebreichsdorf, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am nächsten Sonntag reist Kirchschlag zum ASK Kaltenleutgeben, zeitgleich empfängt der ASK Ebreichsdorf den ASK Trumau.

Gebietsliga Süd/Südost: USC Kirchschlag – ASK Ebreichsdorf, 1:4 (1:1)

94 Julian Moser 1:4

85 Nikola Zivotic 1:3

79 Tobias Petritsch 1:2

35 Alex Balogh 1:1

18 Stefan Studnicka 0:1